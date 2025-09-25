フジテレビの榎並大二郎アナウンサーが２５日に自身のインスタグラムを更新し、妻でモデルの有村実樹が第２子女児を出産したことを報告した。

「この度、第二子となる女の子が誕生しました。母子ともに健康です」と無事の誕生を発表。「出産に際しご尽力いただいた医療スタッフの皆さまに、心より御礼申し上げます」と感謝した。

家族４人で手を重ねて撮影した写真をアップ。「家族で手を取り合いながら、この命を大切に育んでまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とメッセージを寄せた。

榎並アナは１０年の交際を経て２０１６年２月に有村と結婚。２１年８月に長男が誕生した。今年４月に有村がＳＮＳで第２子妊娠を発表。榎並アナは今月１６日の投稿で「今週から年内いっぱい育休に入ります」と３か月半の育児休業を取得したことを報告している。

その後、妻の有村も自身のインスタグラムで出産を報告。「この度、無事に第二子を出産いたしました」と伝え、「母子ともに元気に過ごしております。家族のサポートに感謝しつつ、これからの日々を大切に歩んでまいりたいと思います。また、妊娠中はお仕事関係の皆様にも温かくご配慮いただき、スケジュールの調整などご理解・ご協力を賜りましたことを、心より感謝申し上げます。そして何より、いつも見守ってくださる皆様の温かいコメントや応援に支えられ、妊娠中も心強く前向きに過ごすことができました。ありがとうございます。これからも、楽しく、そして少しでも楽になれるような美容を発信し続けたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします」とつづった。