【METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER/ネイキッド・スネーク＆ザ・ボス ビッグシルエットTシャツ】 9月25日～ 予約開始 12月～2026年1月 発売 価格：7,700円

ホワイト

Geccoは、アパレルブランド「mond obscure（モンド・オブスキュア）」より、「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER/ネイキッド・スネーク＆ザ・ボス ビッグシルエットTシャツ」を12月～2026年1月に発売する。価格は7,700円。本日9月25日より予約受付が開始される。

本商品は、8月28日に発売されたステルスアクションゲーム「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」（発売元：KONAMI）に登場するキャラクターをデザインしたTシャツシリーズの第1弾。 本シリーズでは、「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」の主人公ネイキッド・スネークと彼を待ち受ける強敵達、それぞれの個性と物語がダイナミックな筆使いで印象的に描かれる。

シリーズ第1弾を飾る「ネイキッド・スネーク＆ザ・ボス」のドクロをモチーフとしたデザインは、ザ・ボスの最後の弟子でありながら、師の抹殺を命ぜられたネイキッド・スネークの、最愛の人を殺さねばならぬ悲痛なミッションとそこに隠された真相に着想を得たものだという。カラーはホワイトとブラック。サイズはS、 M、L、XLが用意されている。

ブラック

「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER/ネイキッド・スネーク＆ザ・ボス ビッグシルエットTシャツ」

着用例

カラー：ホワイト、ブラック 商品サイズ：S、 M、L、XL 素材：綿 100％ 5.6オンス 販売価格：7,700円 発売日：12月～2026年1月 デザイン：nagarugra 企画・製造・販売：Gecco 【ホワイト】【ブラック】【ホワイト】【ブラック】

(C)Konami Digital Entertainment