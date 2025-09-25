水平対向6気筒ツインターボから920ps

RML P39 GTハイパーカーのリアへ載るのは、920psを生む水平対向6気筒ツインターボ。RML社からベースユニットが運ばれ、リッチフィールド社がチューニングを請け負う。基本的に堅牢で、望ましい状態を保つため、あえて内部には手を加えないという。

しかし、新設計のインテークに低抵抗のエアフィルター、2基の強化インタークーラーとタービン径が6mm大きいターボが組まれ、ECUが調整され、3.7Lユニットから270psの増強を得ている。結果として、ターボラグはほぼない。



RML P39 GTハイパーカー（プロトタイプ）

排気ガスを浄化する触媒は、市場最大級。エグゾーストは軽量・強固なインコネル合金製で、F1水準の断熱材で覆われる。ロングテール・ボディのおかげで、この強化ユニットは難なく収まったそうだ。

ブースト上昇とともに狂気の加速

果たして、サスペンションだけでもお値段は乗用車級。ボディは、往年のスーパーシルエット・マシンのよう。後方からは、ラリー仕様のスバル・インプレッサと、獰猛なランボルギーニ・アヴェンタドール SVJのサウンドをリミックスしたような怒号が響く。

乗り心地は、適度な張りがありつつ印象的にしなやか。第一印象には、マクラーレン 600LTとケータハム・セブン・カップカーの間の子のような、無二の味わいがある。



RML P39 GTハイパーカー（プロトタイプ）

デフォルト・モード時の最高出力は、750ps。スポーツ・モード以上を選ぶと、すべてが解き放たれ、ブースト上昇とともに狂気の加速が始まる。まるで、横方向へバンジージャンプするかのように。

最大トルクは、4500rpmで101.8kg-m。ドライ路面なら、ミシュラン・パイロットスポーツ・カップ2タイヤがトラクションを維持する。ブレーキは、ポルシェのセラミックディスクで、感触も効きも素晴らしい。しっかり、GTハイパーカーを操れる。

頼もしく繊細な回頭性 限界は911 GT3 RS級

ミルブルックのテストコースを、サーキット・モードで攻める。安定性に胸が打たれる。コーナリングスピードは圧倒的に高いが、シャシーには余裕がある。トラクション・コントロールを切った状態のウェットなら、話は別なはずだが。

ニュルブルクリンクを6分45秒以下で巡れる速さなのかは、確かめ難い。そんな超高速は、未だ体験したことがない。



RML P39 GTハイパーカー（プロトタイプ）

中速コーナーへ3速で突っ込むと、ステアリングホイールの負荷を僅かに高めつつ、鋭く旋回。頼もしく繊細。メカニカルな鮮明度は異なるが、少なくとも、限界は911 GT3 RS級なことは間違いない。

RMLは、スタビリティ／トラクション・コントロールの設定を変えていないという。そのため、積極的すぎると直ぐになだめられてしまう。真価を引き出すには、電子制御をオフにする必要がある。

過激テイストが高級感溢れる雰囲気と共存

テストコースを出て、グレートブリテン島中部、ウェリングボローにあるRMLの本社へ戻る。DRSウィングは認可を受けておらず、公道ではまだ使用できない。

ワークショップで、間もなくのコンクール・デレガンスへ向けて仕上げられた、パープルのGTハイパーカーを観察させてもらう。1980年代風の過激なテイストが、現代的で洗練され、高級感溢れる雰囲気と共存している。



RML P39 GTハイパーカー（プロトタイプ）

フェラーリなどの主力ブランド以上に、最初から完璧な仕上がりが求められるに違いない。そのプレッシャーについて、RML社の最高執行責任者で過去にはベントレーのマリナー部門を率いた、ポール・ディキンソン氏へ聞いてみる。

「弊社のモータースポーツのルーツを、活かせるといえます。レースへ出るからには、マシンは完璧でなければならない。2度目のチャンスはありませんからね」。ニュルブルクリンクのラップタイムで能力を証明することが、次のタスクになりそうだ。

RML P39 GTハイパーカー（プロトタイプ）のスペック

英国価格：59万4000万ポンド（約1億1761万円／ベース車両別）

全長：−mm

全幅：−mm

全高：−mm

最高速度：329km/h

0-100km/h加速：2.4秒

燃費：−km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1540kg

パワートレイン：水平対向6気筒3745cc ツインターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：920ps/7300rpm

最大トルク：101.8kg-m/4500rpm

ギアボックス：8速デュアルクラッチ・オートマティック／四輪駆動