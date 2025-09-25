自宅に呼んだ「マッサージ」。その正体は？11歳年上夫の秘密｜デリヘルを自宅に呼ぶ夫#1【ママリ】
11歳年上の夫と結婚して3年…
私は大野佳奈子、25歳。夫の正行と結婚して3年がたつ。
マッチングアプリで知り合った正行は、11歳年上のおだやかな人だった。優しくて、いつも私の話をじっくりと聞いてくれる。家事や育児にも協力的で、3歳になる娘のマオも優しいパパが大好き。
新築のこの家は、まさに幸せの象徴だった。この幸せが、ずっと続くものだと信じてうたがわなかった…。
「佳奈子、マオちゃん、お帰りなさい。旅行、楽しかった？」
玄関のドアを開けると、正行が笑顔で迎えてくれた。
実家の母とマオと3人で行った温泉旅行から帰ってきたばかりだった。マオは眠ってしまい、正行が抱き上げてベッドに連れて行ってくれる。その背中はなんともいえない優しさがあった。
「うん、すごく楽しかったよ。マオも大よろこびでねー」
「そっか、よかった。俺は一人で寂しかったよ」
そう言って、私の頭をなでる正行…。その瞬間、なぜか胸にひっかかりを覚えた。寂しかった？1泊2日なのに？正行の言葉や表情が、妙に引っかかった。
「ごめんね…。私たちだけ、楽しんで来ちゃって…」
「いや、急な仕事が入って…キャンセル料を支払うことになるところだったから、お義母さんと行ってくれてよかったよ」
正行はそういうと、いつもの優しい笑顔を向けた。
胸騒ぎがする…夫のスマホに見慣れぬアイコン
その日の夜、マオを寝かしつけた後、私はリビングで正行とテレビを見ていた。正行はつかれたのか、ソファーで寝息を立てている。いつもの、平和な夜…。
（あれ…？）
その時、ソファーから、かすかにかいだことのない、甘い匂いがした。
（何この、香…？）
心のどこかで引っかかっていた胸騒ぎが、どうしても消えない。
私はそっと、正行のスマホを手に取った。普段なら絶対にしないことだ。ロック画面を解除すると、LINEの通知がいくつか表示された。その中に、見慣れないアイコンがあった。
「出張マッサージ店」と書かれたアカウント名。
マッサージ？出張？胸がザワザワして、なんとなくそのアカウントを開いてみた。
そこに並んでいたのは、目をうたがうようなメッセージのやりとりだった…。
まさか…夫が自宅にデリヘルを呼んでいた？
『今夜、20時ごろからおすすめの女性はいますか？』
『はい！清楚系女性のAYAKAなどいかがでしょうか？』
そのメッセージと一緒に、添付されていたのは、若い女性が下着姿で映っている画像だった。
さらに、メッセージはこう続いていた。
『いいですね。AYAKAちゃん、自宅にも来られますか？』
『もちろんです！ご自宅にうかがいます。ご住所、電話番号などお伝えください。お時間は20時でよろしいでしょうか』
『はい。コースは90分でお願いします』
目の前が真っ白になった…。信じられない。正行が…まさか、デリヘル？しかも、自宅に呼んでいた？どうして？ホテルに行くならまだしも…私たち家族が暮らす、この家に？
心臓が耳元でドクドクと不規則な音を立てている。ソファーで無防備に眠っている正行の顔が、まるで別人のように見えた。
あとがき：知られざる夫の一面
11歳年上の夫、正行と結婚した佳奈子。娘・マオとともに、幸せな生活を送っていました。ですが、ある日、正行のささいな言動とソファーから香る甘い匂いに、胸騒ぎを覚えます。
普段、勝手に見ることはない、夫のスマホには、佳奈子が想像もしなかったメッセージが見つかりました。
お互いのプライベートについては、夫婦といえど知らないこともありますよね。もしかしたら、一生、知らなくてもいいこともあるかもしれません。大切なのは、もし、受け入れ難い真実を知ってしまった時、パートナーとどう向き合い、自分の心に折り合いをつけていくかなのではないでしょうか。
※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています
記事作成: hoi
（配信元: ママリ）