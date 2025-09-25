自宅に呼んだ「マッサージ」。その正体は？11歳年上夫の秘密｜デリヘルを自宅に呼ぶ夫#1【ママリ】

11歳年上の夫と結婚して3年…

大野佳奈子(25歳)は、マッチングアプリで知り合った正行(36歳)と結婚して3年…。3歳の娘・マオと3人で暮らしています。11歳年上の正行は、穏やかで包容力のある、優しい夫でした。そんなある日、実母と娘と旅行から帰宅した佳奈子は、胸騒ぎを覚えます。正行のスマホを覗くと、そこには信じられないやり取りが…。夫婦の危機と再構築を目指すまでのお話、『デリヘルを自宅に呼ぶ夫』第1話をごらんください。

私は大野佳奈子、25歳。夫の正行と結婚して3年がたつ。



マッチングアプリで知り合った正行は、11歳年上のおだやかな人だった。優しくて、いつも私の話をじっくりと聞いてくれる。家事や育児にも協力的で、3歳になる娘のマオも優しいパパが大好き。



新築のこの家は、まさに幸せの象徴だった。この幸せが、ずっと続くものだと信じてうたがわなかった…。



「佳奈子、マオちゃん、お帰りなさい。旅行、楽しかった？」



玄関のドアを開けると、正行が笑顔で迎えてくれた。



実家の母とマオと3人で行った温泉旅行から帰ってきたばかりだった。マオは眠ってしまい、正行が抱き上げてベッドに連れて行ってくれる。その背中はなんともいえない優しさがあった。



「うん、すごく楽しかったよ。マオも大よろこびでねー」



「そっか、よかった。俺は一人で寂しかったよ」



そう言って、私の頭をなでる正行…。その瞬間、なぜか胸にひっかかりを覚えた。寂しかった？1泊2日なのに？正行の言葉や表情が、妙に引っかかった。



「ごめんね…。私たちだけ、楽しんで来ちゃって…」



「いや、急な仕事が入って…キャンセル料を支払うことになるところだったから、お義母さんと行ってくれてよかったよ」



正行はそういうと、いつもの優しい笑顔を向けた。

胸騒ぎがする…夫のスマホに見慣れぬアイコン

その日の夜、マオを寝かしつけた後、私はリビングで正行とテレビを見ていた。正行はつかれたのか、ソファーで寝息を立てている。いつもの、平和な夜…。



（あれ…？）



その時、ソファーから、かすかにかいだことのない、甘い匂いがした。



（何この、香…？）



心のどこかで引っかかっていた胸騒ぎが、どうしても消えない。



私はそっと、正行のスマホを手に取った。普段なら絶対にしないことだ。ロック画面を解除すると、LINEの通知がいくつか表示された。その中に、見慣れないアイコンがあった。



「出張マッサージ店」と書かれたアカウント名。



マッサージ？出張？胸がザワザワして、なんとなくそのアカウントを開いてみた。



そこに並んでいたのは、目をうたがうようなメッセージのやりとりだった…。

まさか…夫が自宅にデリヘルを呼んでいた？

©︎ママリ

『今夜、20時ごろからおすすめの女性はいますか？』



『はい！清楚系女性のAYAKAなどいかがでしょうか？』



そのメッセージと一緒に、添付されていたのは、若い女性が下着姿で映っている画像だった。



さらに、メッセージはこう続いていた。



『いいですね。AYAKAちゃん、自宅にも来られますか？』



『もちろんです！ご自宅にうかがいます。ご住所、電話番号などお伝えください。お時間は20時でよろしいでしょうか』



『はい。コースは90分でお願いします』



目の前が真っ白になった…。信じられない。正行が…まさか、デリヘル？しかも、自宅に呼んでいた？どうして？ホテルに行くならまだしも…私たち家族が暮らす、この家に？



心臓が耳元でドクドクと不規則な音を立てている。ソファーで無防備に眠っている正行の顔が、まるで別人のように見えた。

あとがき：知られざる夫の一面

11歳年上の夫、正行と結婚した佳奈子。娘・マオとともに、幸せな生活を送っていました。ですが、ある日、正行のささいな言動とソファーから香る甘い匂いに、胸騒ぎを覚えます。



普段、勝手に見ることはない、夫のスマホには、佳奈子が想像もしなかったメッセージが見つかりました。



お互いのプライベートについては、夫婦といえど知らないこともありますよね。もしかしたら、一生、知らなくてもいいこともあるかもしれません。大切なのは、もし、受け入れ難い真実を知ってしまった時、パートナーとどう向き合い、自分の心に折り合いをつけていくかなのではないでしょうか。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: hoi

（配信元: ママリ）