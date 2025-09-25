2つの顔を持った野獣 ベースは911 ターボS

P39 GTハイパーカーが、グレートブリテン島中部ミルブルックのオーバルコースを疾走する。キャビンの人間工学は、ベースの992型ポルシェ911 ターボSへ準じる。RMLの精鋭は、そこに4週間と50万ポンド（約9900万円）を投じ、特別な1台を生み出した。

【画像】ベースはターボS RML P39 GTハイパーカー 同社のSWB ブラバスとルーフ 911 GT3 RSも 全106枚

ステアリングボスには、4枚のダイヤル。リアウインドウはなく、ルーフには水平対向6気筒エンジンへ空気を導く、1.5mのエアダクトが伸びる。アクセルペダルを蹴飛ばすと、素晴らしい共鳴音を奏でてくれる。



RML P39 GTハイパーカー（プロトタイプ）

「2つの顔を持った野獣」だと、同社を率いるマイケル・マロック氏は発表イベント時に発言した。このGTハイパーカーは、RML社が新設したビスポーク部門の処女作。モータースポーツで培った技術を公道へ展開することを目指した、彼らの夢のマシンだ。

ニュルを6分45秒以下で周回する可能性

GTハイパーカーは、2024年のペブルビーチ・コンクール・デレガンスで発表されたが、その時点では精巧なCG画像に過ぎなかった。だが既に、ニュルブルクリンク・ノルドシュライフェを6分45秒以下で周回する可能性を宿す、試作車が仕上がっている。

つまり、世界最速の公道用モデルの1台になり得る。加えて、長距離巡航との親和性も高いと主張される。サスペンションは、911 ターボSより穏やかな設定にあるらしい。



RML P39 GTハイパーカー（プロトタイプ）

ちなみに同社は、中国のスーパーカー、ニオEP9の開発へ協力。2017年にニュルブルクリンクを6分45秒で周回させ、EV最速記録の樹立へ貢献している。

ダウンフォースは911 GT3 RS以上

RML社のチーフエンジニア、アダム・エイリー氏が説明する。「当初の目標の1つは、ターボSのプラットフォームにわれわれのボディを与え、ニュルブルクリンクのタイムを削ることでした。しかし、公道をターボSのように走れることも求められました」

「ジキルとハイドのような、二面性あるダンパーとスプリングが必要だったんです」。そこで協力を仰いだのが、R53サスペンション社だった。



RML P39 GTハイパーカー（プロトタイプ）

スプリングは、通常のターボSと基本レートは同等。強い負荷が加わると、レートが上昇するという。バンプストッパーは想定通り、最も車高を下げた状態で290km/h時に強い入力を受けても、フロアを着地させないために機能する。

GTハイパーカーのダウンフォースは、911 GT3 RSより大きい。911へオプション設定される、マンタイ・パッケージのボディキットなら、更に凌駕できるはずだが。

カーボンボディはゴールドを帯びた「芸術品」

車高は、油圧システムで瞬時に15mm下げられ、ノーズリフト・システムも備わる。同じ油圧系で動作するDRSウィングは、フラップを開くことで空気抵抗を23％減らせ、スロットル開度が98％以下なら自動的に閉じるという。

ダンパーは、3種類のプリセットが用意され、手元のダイヤルで選択可能。別のダイヤルを回し、トラック（サーキット）・モードにすると、チンスポイラーが展開する。



RML P39 GTハイパーカー（プロトタイプ）

カーボン製ボディは、後付けキットとは別物。ゴールドを帯びた美しい「芸術品」といえ、ピラーからルーフ、リアバンパー側まで一体のパネルで19kgしかない。極めて精巧で、ボディシェルへ強力な接着剤で固定される。クラムシェル状のボンネットも軽い。

リアフェンダー前のエアインテークは、エンジンやブレーキの冷却用ではない。気流を後方へ受け流し、抵抗を3％減らすという。タイヤの溝の状態も、覗いて見れる。

可変アンチロールバーと後輪操舵は機能維持

伸ばされたオーバーハングと調和を取るべく、ホイールベースは100mm長い。トレッドも広い。そのため、サスペンション・リンクは完全なオリジナル。だが、ターボS標準のアクティブ・アンチロールバーと後輪操舵システムは、調整されつつ機能を維持する。

ポルシェに限らず現代のモデルは複雑で、システム動作の確認には相当な時間が割かれたという。ロールセンターなどは不変だが、ロワーウイッシュボーンにはシムを挟め、キャンバー角を調整できるそうだ。



RML P39 GTハイパーカー（プロトタイプ）

この続きは、RML P39 GTハイパーカー（2）にて。