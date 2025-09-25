安全機能を強化 充電速度も向上

ボルボは、欧州で販売するEV『EX90』に大規模なハードウェアとソフトウェアのアップデートを施した。電気システムが800Vに強化され、既存車両にも以前から約束されていた安全機能が追加される。

アップデートに伴い、車両制御システムを動かすための「頭脳」となるコンピューターとして、従来のNvidia製Xavierに代わってDrive AGX Orinプロセッサを新たに採用。新型ES90と同等の性能を獲得した。



コンピューターの処理能力が500 TOPS（1秒あたり500兆回の演算能力）に向上したことで、車両のLiDARセンサーを活用した追加の安全機能が利用可能になった。具体的には、夜間の歩行者や自転車の検知、ドライバーの体調不良時の緊急停止、自動駐車機能の拡張などが挙げられる。

ボルボによれば、このアップデートはEX90の2026年モデルに向けた改良の一環だが、既存の所有者もディーラーで無料のアップデートを受けられるという。欧州では6か月前に客への納車が始まったばかりだ。

さらに、処理能力の向上により、大規模な無線ソフトウェアアップデートが可能となる。ボルボは定期的なアップデートに加え、年間4回の主要ソフトウェアアップデートを実施する予定だ。

ハードウェアも強化され、現行モデルの電圧の2倍となる800V電気システムを搭載する。これによりバッテリーの最大充電速度が250kWから350kWに向上し、わずか10分の充電で約250kmの走行が可能になった。充電時の発熱を低減する新システムも導入される。

さらに、高電圧化によって加速性能も向上すると言われているが、新型の0-100km/h加速タイムはまだ公表されていない。参考までに、現行の最上位グレードである『ツインモーター・パフォーマンス』は4.9秒だ。

ボルボによると、システムの高効率化によりバッテリーとモーターの小型化が可能となり、材料の使用量削減と軽量化を実現できるという。

2026年モデルのEX90の仕様詳細は、現時点では未公開だ。価格は現行の8万3000ポンド（約1660万円）より若干上昇すると見込まれる。