TOKYO FM、聴取率全日平均「男女12〜69歳」で首位 21期連続首位の快挙【首位獲得区分一覧】
TOKYO FMは25日、8月25日から31日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、全日平均・個人全体「男女12〜69歳」で首位を獲得したと発表した。2022年の4月・6月・8月・10月・12月、23年2月、4月、6月、8月、10月、12月、24年2月、4月、6月、8月、10月、12月、25年2月、4月、6月に続いて21期連続首位という結果となった。
【男女12〜69才】週平均聴取率で在京トップを獲得。コアターゲットである【男女18〜49才】でも首位を獲得。そのほか【男女12〜59才】区分と、主要ターゲットになる【Ｆ２】、【女性10代】、【男女20代】、【女性40代】、【男女50代】、【男性60代】、【男女中学生】、【男女学生】でも在京首位となった。
平日番組では「ONE MORNING」、「住吉美紀のBlue Ocean」、「ディア・フレンズ」、「ALL-TIME BEST」、「ラジオのタマカワ」、「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」、「THE TRAD」、「Skyrocket Company」、「喋るズ」、「SCHOOL OF LOCK!」、「JET STREAM」などが、高スコア。
土日番組でも「COUNTDOWN JAPAN」、「福山雅治 福のラジオ」、「広瀬すずのよはくじかん」、「リリー・フランキー スナック ラジオ」、「川島明 そもそもの話」、「桑田佳祐のやさしい夜遊び」、「菊池風磨hoursz」、「木村拓哉Flow」、「山下達郎のサンデー・ソングブック」、「ももいろクローバーZのハッピー・クローバーTOP10」、「あ、安部礼司」、「SPITZ草野マサムネのロック大陸漫遊記」などが好調だった。
■平日ワイド番組 首位獲得区分
・『ONE MORNING』（月-金6:00-9:00）
【女性18〜49才】【F1】【男性20代】【女性20代】【F2】
・『Blue Ocean』（月-金9:00-11:00）
【M1】【男性10代】【男性20代】【女性40代】【F2】【女性50代】【男性60代】【女性60代】
・『ディアフレンズ』（月-木 11:00-11:30）
【M1】【男性20代】【男性30代】【女性40代】【F2】【男性50代】【男性60代】
・『ALL-TIME BEST〜LUNCH TIME POWER MUSIC〜』（月-水11：30-13：00）
【M1】【男性30代】【男性50代】【男性60代】
・『ラジオのタマカワ』（木 11:30-13:00）
【M1】【男性20代】【女性40代】【F2】【男性50代】【男性60代】
・『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月-木 13:00-14:55）
【M1】【男性20代】【男性50代】【男性60代】
・『THE TRAD』（月-木15:00-16:50）
【女性10代】【女性40代】【F2】【男性50代】【男性60代】
・『Skyrocket Company』（月-木17:00-20:00）
【女性18〜49才】【女性10代】【F2】【男性50代】【女性50代】【男性60代】【女性60代】
・『喋るズ』（月-木20:00-20:55）
【女性18〜49才】【女性20代】【女性40代】【F2】
・『SCHOOL OF LOCK!』（月-金22：00-23：55）
【女性18〜49才】【F1】【男性10代】【男性20代】【女性30代】【女性40代】【F2】【女性50代】
・『JET STREAM』（月-金24：00-24：55）
【男性30代】【女性50代】【男性60代】【女性60代】
・『TOKYO TEPPAN FRIDAY』(金 15:00-17:00)
【M1】【女性10代】【男性20代】【男性40代】【男性50代】【男性60代】
■土日主要番組 首位獲得区分
・『COUNTDOWN JAPAN』（土13：00-13：55）
【女性18〜49才】【女性10代】【女性30代】【女性40代】【M2】【女性50代】
・『福山雅治 福のラジオ』（土 14:00-14:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【女性10代】【男性30代】【女性30代】【女性40代】【M2】【F2】【女性50代】【男性60代】
【女性60代】
・『リリー・フランキー「スナック ラジオ」』（土 16:00-16:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【F1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【男性40代】【女性40代】
【M2】【F2】【女性50代】
・『川島明 そもそもの話』（土 17:00-17:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【F1】【男性10代】【女性20代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【女性50代】【女性60代】
・『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（土23:00-23:55）
【男性18〜49才】【M1】【20代男性】【30代女性】【40代男性】【M2】【50代男性】【50代女性】
・『菊池風磨 hoursz』
【F1】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【女性30代】
・『木村拓哉Flow』（日 11:30-11:55）
【女性18〜49才】【F1】【女性10代】【男性20代】【女性30代】【男性40代】
・『いいこと、聴いた』（日 13:00-13:55）
【女性10代】【女性20代】
・『山下達郎のサンデー・ソングブック』（日14：00-14：55）
【男性18〜49才】【女性10代】【男性20代】【男性30代】【M2】【男性50代】【男性60代】【女性60代】
・『ももいろクローバーZのハッピークローバー！TOP10』（日16:00−16:55）
【男性50代】【女性50代】
・『あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE〜』（日17:00-17:55）
【女性18〜49才】【M1】【女性10代】【男性30代】【女性30代】【女性40代】【F2】【男性50代】【女性50代】【男性60代】
【女性60代】
・『SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記』（日21:00-21:55）
【女性18〜49才】【女性40代】【F2】【男性50代】【女性50代】【女性60代】
