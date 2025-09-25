フジテレビの榎並大二郎アナウンサー（39）が25日、自身のインスタグラムを更新し、第2子が誕生したことを報告した。今年4月に妻でモデルの有村実樹（39）が第2子妊娠を公表していた。

榎並アナは生まれたばかりの赤ちゃんの手に家族3人が手を重ねる写真を投稿し、「この度、第二子となる女の子が誕生しました。母子ともに健康です」と報告。

「出産に際しご尽力いただいた医療スタッフの皆さまに、心より御礼申し上げます」と感謝し、「家族で手を取り合いながら、この命を大切に育んでまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

有村も同日にインスタグラムを更新し、「この度、無事に第二子を出産いたしました。母子ともに元気に過ごしております。家族のサポートに感謝しつつ、これからの日々を大切に歩んでまいりたいと思います」と投稿。

「また、妊娠中はお仕事関係の皆様にも温かくご配慮いただき、スケジュールの調整などご理解・ご協力を賜りましたことを、心より感謝申し上げます。そして何より、いつも見守ってくださる皆様の温かいコメントや応援に支えられ、妊娠中も心強く前向きに過ごすことができました。ありがとうございます」と感謝の言葉を記し、「これからも、楽しく、そして少しでも楽になれるような美容を発信し続けたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします」とつづった。

榎並アナと有村は2016年2月に結婚、21年8月に第1子が誕生している。今年4月、有村は自身のインスタグラムで「私事ですが、この度、第二子を授かることが出来ました」と公表。榎並アナは今月16日に「第二子を迎えるにあたり、今週から年内いっぱい育休に入ります」と発表していた。