¡¡Ê¼Ìò¤ò´÷Èò¤·È¿À¯ÉÜ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ê¥¢¹ñÀÒ¤Î30ÂåÃËÀ¤¬¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ËÆñÌ±Ç§Äê¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¹âºÛ¤Ï25Æü¡¢°ì¿³Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ¤ËÂ³¤¡¢ÆñÌ±¿½ÀÁ¤òÂà¤±¤¿¹ñ¤Î½èÊ¬¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¡£ÆñÌ±Ç§ÄêµÁÌ³ÉÕ¤±¤ÎÁÊ¤¨¤ÏÂà¤±¤¿¡£°ì¿³¤Ï¡Öµ¢¹ñ¤¹¤ì¤ÐÇ÷³²¤ò¼õ¤±¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¹ñ¤ËÆñÌ±Ç§Äê¤òÌ¿¤¸¡¢¹ñÂ¦¤¬¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯5·î¤Î°ì¿³È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÅö»þ¤Î¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤ËÈ¿È¯¤·¡¢2005¡Á06Ç¯¤´¤í¤«¤éÊÙ³Ø¤ä»Å»ö¤òÍýÍ³¤ËÄ§Ê¼Í±Í½¤ò¼õ¤±Â³¤±¤¿¡£11Ç¯¤ÎÆâÀï³«»Ï¤òµ¡¤Ë¥Ç¥â¤ä½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ë¤âÈãÈ½µ»ö¤òÅê¹Æ¡£¼£°Âµ¡´Ø¤Ë2ÅÙ¹´Â«¤µ¤ì¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ÏÅà·ë¤µ¤ì¤¿¡£