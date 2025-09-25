ニューヨーク在住の舞台演出家、河村早規さんが「私事ではありますが、先月末にニューヨークで結婚いたしました」とインスタグラムで結婚を報告した。陽光が降り注ぐ摩天楼や橋のたもとで、幸せあふれる新婚ショットを公開した。



【写真】「美男美女！」結婚を報告した河村早規さんのウェディングショット

河村早規さんは奈良出身で、国際基督教大学を卒業後、2019年に渡米した。2022年にペース大学アクターズ・スタジオ・ドラマスクールを優秀監督学生として修了し、演出のMFAを取得し。2024-25年には、ラウンドアバウト劇場でディレクティング・フェローを務めた。チャンネル登録者数17万人のYouTubeチャンネル「Saki Kawamura in NYC」では、ニューヨークでの生活や大学院、英語学習の情報について発信している。



河村さんは、「いつもお世話になっている皆様へ」と題して結婚を報告し、「こうして人生の大きなステップを皆さんにお知らせできることを、とても嬉しく思います」「ここまで私たちを見守り、支えてくれた家族や友人に心から感謝しています」「いただいてきたたくさんの愛を、今度は私たちが返していけるように、個人としても、夫婦としても、これからも成長していきたいと思います」と抱負を述べた。



お相手は長身のイケメン男性で、公開されたウェディングフォトでは美しいニューヨークの街並みで幸せそうにフレームに収まる夫婦の姿が見られる。投稿には4000件近くのいいね！が寄せられた。



SNSでは、「おめでとうございます。ドレスがとてもよくお似合いで、お美しいです」「写真美しすぎて何度も見た」「SO GORGEOUS！！！」「らぶらぶらぶらぶ！！」「末永くお幸せに」「Congratulations」「美男美女！とっても素敵な新婚さんですね」「いつもYouTube楽しく拝見しています」などのコメントがあった。



河村さんは『ニューヨークで見つけた、強さをくれる英語 Think in English』（KADOKAWA）という著作がある。