「毎日笑かしにくるのやめなさいwwwwww」



【写真】嘘みたいな変顔をアップで見る

そんなコメントとともに投稿されたのは、シベリアン・ハスキーの親子が織りなす爆笑ショット。床に仰向けで寝転び、大きな口を開けている父「ナイト」くん（4歳・男の子）と、その真上で「はあ？」と耳を傾けるように顔を寄せ、きょとん顔に半開きの口ーーはからずも“変顔”になった娘「アイリス」ちゃん（1歳6カ月・女の子）の姿です。まるでコントのワンシーンを見ているかのような表情豊かなふたりに、20万件超の“いいね”が寄せられました。



続く投稿では「普段はちゃんとかわいいんです。信じてください」とのコメントとともに、同じふたりとは思えない美しいツーショットも公開され、そのギャップに驚きの声が集まりました。飼い主のXユーザー・イリス＆ナイト父娘さん（@irislady_husky）に詳しく話を伺いました。



ハスキー親子が見せた“顔芸ショット”の舞台裏

ーー当時の状況について教えてください。



「朝の散歩から帰ってきてから2匹でワンプロするのがいつものパターンなので、いつも通りワンプロの写真を撮っていたらこの写真が撮れました。疲れて寝転がったナイトにさらにちょっかいをかけて怒られていたら、こんな顔になってしまいました」



ーーこの光景を目にした感想は？



「とにかく爆笑しました！ どこかの芸人さんのような面白すぎる顔で、笑いが止まらずお腹が痛くなりました」



ーーこのあと、どのようになりましたか。



「ナイトが起き上がらなくて、アイリスがずっと『遊ぼう遊ぼう！』とちょっかいをかけていました。ナイトは寝転がったまま応戦していました」



ーーふたりの性格や関係性について教えてください。



「アイリスは“ザ・ハスキー”という感じで活発でとんでもなく陽キャです。いつも周りを笑顔にしてくれる我が家のアイドルです。一方、ナイトはアイリスの実のお父さんで、繁殖引退犬として5月に我が家に来ました。おっとりした性格で、食べることと寝ることが大好きです。



散歩やドッグランでは、アイリスはお友達と走り回ったりワンプロしたりと楽しそうですが、ナイトはアイリス以外とはほとんど遊びません。人に対しても、アイリスは『撫でられたい！ 顔を舐めたい！』と近寄りますが、ナイトは塩対応…。ただし、アイリスがとても気に入っている人には、ナイトも一緒に寄っていくことがあります。お父さんだからなのか、一緒に暮らしているからなのか、アイリスに対しては心から信頼しているようです」



爆笑ショットは多くの人を癒やし、SNSも大盛り上がりとなりました。



「顔wwwwww」

「コントですね」

「これは笑ってしまうー」

「幸せだなぁ。かわいいなぁ」

「アイドルは顔芸もできなきゃね♡」

「猫ミームならぬ犬ミーム誕生か？」

「毎日が楽しくてしょうがないですね」

「いいですね、自宅に漫才師がいてｗ」

「LINEスタンプにしたい顔です（笑）」

「首どうなってんのー？ カワヨすぎ♡」



