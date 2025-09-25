【アリ姉とキリギリス妹】お母さんと子育てするって最高！私は悪くないもん＜第16話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第16話 妹の気持ち：お母さんは迷惑がっていない
【編集部コメント】
クルミさんはタカシさんを頼れない分、ますます実母さんにベッタリのようです。それでも時折アンナさんの言葉がよぎるということは、少なからずアンナさんが言ったことを意識しているのかもしれません。しかしそれをあざとく実母さんに聞いてみるとは……さすが甘え上手ですね（苦笑）。そんな言い方されたんじゃ、実母さんも「頼りすぎだよ」とは言えないでしょう。でもねクルミさん。相手の言葉にならない思いを気づいてあげられるのも、思いやりなのかもしれませんよ？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
