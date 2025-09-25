セキ・ユウティンの妹ユウリが中国ツアーで逆転を許し2位タイに 悔しさをにじませつつも「自分を信じ続ければ、必ず成功できます!!」
日本ツアーで活躍するセキ・ユウティンの妹、セキ・ユウリが自身のインスタグラムを更新。中国女子ツアー「張家港双山チャレンジ」を2位タイでフィニッシュしたことを投稿した。
【写真】カメラ目線でクールにピースをするセキ・ユウリ【本人のInstagramより】
銀メダルの絵文字から始まった投稿文。2位タイだったことを報告すると「何回もあと一歩のところで失敗してきました。自分を信じ続ければ、必ず成功できます!!」と優勝を逃した悔しさを吐露した。本大会では2日目を終えて8アンダーで首位タイに立ったユウリだったが、最終日に16歳のアマチュア選手・任怡嘉が4打差を逆転して通算2勝目。ユウリは1打差の2位タイで涙を飲んだ。これで今季のユウリは9試合に参戦し、すべて予選を通過。2位タイには2回入り、ランキングは6位につけている。そして中国ツアーでの初優勝を目指して戦いを続けている。この投稿には「頑張れ!! 信じていれば、貴女に幸運が来る」「莉莉ならもう直ぐ優勝が来ます」「次はもっと大きな華が咲くよ」「加油」など、日本のファンからたくさんのコメントが寄せられていた。今年の日本女子プロゴルフ協会のプロテスト第2次予選A地区は、大雨のため短縮競技となり1打差で最終予選への進出を逃したユウリ。しかし多くのファンが再挑戦を期待して声援を送り続けている。
