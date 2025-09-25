愛知県といえばここ！ 青木瀬令奈は今年も行きつけの店で「たんしゃぶ」を堪能 安田祐香姉妹らと「最高の時間」
青木瀬令奈が自身のインスタグラムを更新。先週の「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」に参戦するために滞在していた愛知県で、「今年も行きつけの鷹志に行ってきました」と楽しみにしていた料理を堪能したことを投稿した。
【写真】大きな板にきれいに並べられた大量のタン。11列が4段、計44枚！【本人のInstagramより】
「たんしゃぶ最高に美味しかったです 今年も美味しいご飯と最高の時間をありがとうございました！！」と店に感謝の言葉。そして2枚の写真を公開。1枚目は安田祐香と姉の美祐と、2枚目は上野菜々子と一緒だった。写真で手にしているのは大きな板にきれいに並べられた大量のタン。11列が4段、計44枚だ。投稿を見たファンも「肉が美しい〜」「めちゃくちゃ美味しそう」「まな板の大きさが豪華さを物語ってます」「お肉の７並べや〜（笑）」などとコメントを寄せていた。青木は本大会を2アンダー・33位タイでフィニッシュ。これで今季は26試合に参戦し、トップ10には5回を含む20試合で初戦を通過した。昨年9月には足首痛のため3試合を欠場。11月には両足の種子骨骨折が判明したが、その回復も順調なことが伝わる好成績だ。次戦は26日に宮城県で開幕する「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」に参戦。ファンは2023年の「大王製紙エリエールレディス」以来となるツアー通算6勝目を期待して熱い声援を送る。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
