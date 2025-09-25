こがけん、ケガで休演のミュージカルに復帰 京本大我主演『Once』「今後とも変わらぬご声援を」
東宝は25日、東京・日生劇場で上演中のミュージカル『Once』を休演していたこがけんが、同日から復帰すると発表した。
【報告文】出演者変更を発表、、京本大我主演の舞台
公式サイトに「出演者復帰のお知らせ」を掲載して、「休演しておりましたシュヴェッツ役のこがけんは、9月25日（木）13時公演より、出演させていただきます。今後とも変わらぬご声援を賜りますよう、お願い申し上げます」と伝えた。
こがけんも自身のXを通じて「ということで、ミュージカル『ONCE』に今日から復帰いたします。今日から大千秋楽まで、よろしくお願いします!!」と呼びかけた。
8月28日に休演が発表されていた。「本公演に出演を予定しておりました、シュヴェッツ役のこがけんは、怪我のため当面の間休演させていただきます」と報告し、「なお同役は、MC役と併せて新井海人が務めさせていただきます」と説明していた。
『Once』は、日生劇場で9月9日〜28日に上演予定。京本大我（SixTONES）が主演する。
