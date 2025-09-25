EXILE TAKAHIRO、26万点売れた「ワークマン」コラボの新作発表 ステージ設営する職人たちへ感謝も
EXILE TAKAHIROが25日、都内で行われた「2025秋冬 WORKMAN ZERO-STAGE 新製品発表会」に登場した。
【全身カット】さすがのスタイル！ブラックコーデでラフな表情をみせるEXILE TAKAHIRO
「ZERO-STAGE」（ゼロステージ）は、EXILE TAKAHIROがモデル兼監修を務めるブランド。2025年3月に発売を開始し、累計26万点を販売。その第2弾として、このたび秋冬モデル「STAGE YOURSELF.」が発売される。
今回は「RISINGシリーズ」としてジャケット、スラックス、カーゴパンツ、長袖ワークシャツ、「WINDシリーズ」としてジャケット、ジョガーパンツ、さらにレザーグローブをラインナップする。
TAKAHIROは「相当クオリティーが高い」と自信満々。スタイリッシュさと機能性を両立させたといい「夏は暑いし、秋と春も一瞬で終わる。通年を通して、着やすいものが作れたらいいなと思い監修させていただきました」と明かす。
また、「普段僕たちはきらびやかなステージに立たせていただいているんですが、その裏にはいろんな方々の努力があって成り立っている」と裏方の活躍にも言及。「ステージの設営では、ドームやアリーナクラスでも一夜で大きな家が一軒建つような感覚。終演後にはそれが数時間でばらされる。そんな現場の方々の姿を見ていると本当にかっこよくて、それぞれの持ち場で輝いている姿を見ると憧れます。（職人たちが）誇らしく思ってもらえるようなパフォーマンスを届けたい」とステージを支えてくれるスタッフたちに感謝を語った。
【全身カット】さすがのスタイル！ブラックコーデでラフな表情をみせるEXILE TAKAHIRO
「ZERO-STAGE」（ゼロステージ）は、EXILE TAKAHIROがモデル兼監修を務めるブランド。2025年3月に発売を開始し、累計26万点を販売。その第2弾として、このたび秋冬モデル「STAGE YOURSELF.」が発売される。
今回は「RISINGシリーズ」としてジャケット、スラックス、カーゴパンツ、長袖ワークシャツ、「WINDシリーズ」としてジャケット、ジョガーパンツ、さらにレザーグローブをラインナップする。
また、「普段僕たちはきらびやかなステージに立たせていただいているんですが、その裏にはいろんな方々の努力があって成り立っている」と裏方の活躍にも言及。「ステージの設営では、ドームやアリーナクラスでも一夜で大きな家が一軒建つような感覚。終演後にはそれが数時間でばらされる。そんな現場の方々の姿を見ていると本当にかっこよくて、それぞれの持ち場で輝いている姿を見ると憧れます。（職人たちが）誇らしく思ってもらえるようなパフォーマンスを届けたい」とステージを支えてくれるスタッフたちに感謝を語った。