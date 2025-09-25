滝川クリステルさんや、アンジェリーナジョリーさんのモノマネなどで知られる、芸人の金原早苗さんが自身のインスタグラムを更新。

「マッスルゲート奈良かしはら大会。ウーマンズレギンス部門」で優勝したことを報告しました。



金原早苗さんは「マッスルゲート奈良かしはら大会。ウーマンズレギンス部門、優勝 致しました。」と、報告。



続けて「そして、ウーマンズレギンスフィットネスの部門では 準優勝 でした！！！」「去年のリベンジ…本命のウーマンズレギンス部門で 優勝できて、リベンジ果たせて 私は幸せです。」と、綴りました。









そして、周囲の仲間に感謝を綴ると「本当に一人だったら無理だった！」「『60番歯白い！！』の声援が一番笑けた！笑」「そーゆーのが大会の面白さ。」と、記しました。





金原早苗さんは「みんなに応援してもらえて、わたしはとても幸せだ！！笑」と、投稿。



続けて「もう、大会出たくないけど、体型は維持したいな。。」「次の目標をもってまた頑張ります❤」と、その思いを綴っています。









この投稿にファンからは「凄いですね!！優勝 おめでとうございます!！」・「リベンジおめでとうございます。体型維持見習わないとですね。無理なくしましょう。」



【 金原早苗さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



新喜劇

性別：女性

生年月日：1987年03月19日

身長/体重：164cm /52kg

血液型：O型

出身地：大阪府 八尾市

趣味：音楽(楽器)を演奏する事/温泉めぐり(銭湯)

特技：トロンボーン

出身/入社/入門：2005年 NSC大阪校 女性ﾀﾚﾝﾄｺｰｽ1期・金の卵ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ2個目









