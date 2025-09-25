文化放送は、人気ゲーム実況グループの「まじめにヤバシティ」がパーソナリティを務める新番組『まじめにヤバシティ TALK TALK TALK』（毎週金曜日 午後9時00分～9時30分）を、10月3日（金）午後9時00分からスタートする。

「まじめにヤバシティ」は、「楽しくワイワイやっていこうぜ！」をモットーに活動する、鬱先生、エーミール、ショッピ、シャオロン、ゾム、トントンからなるゲーム実況グループ。当番組では、「まじめにヤバシティ」メンバーが、月替わりで登場するゲストと共にじっくりとトークを繰り広げる。

さらに地上波の初回放送に合わせて、文化放送のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR（クローバー）」では、同時実況生配信も決定した。放送前の生配信は無料で視聴可能、放送後のアフタートークは番組会員限定となる。加えて、11月1日（土）までに有料プランに加入した方には、早期入会特典として特製ステッカーを全員にプレゼント。詳細は「QloveR」の番組ページにてお知らせする。

番組スタートにあたり、「まじめにヤバシティ」のメンバーは、以下のようにコメントしている。

【鬱先生】

自分たちの番組が始まると思うと、嬉しさと緊張が混ざり合った不思議な気持ちになります。

こうしてここに至れたのは、いつも応援してくださっている皆様のおかげです。本当にありがとうございます。

まじめにヤバシティの新たな魅力をひきだすとともに、ゲストの方との素敵な化学反応にもご期待ください！

【エーミール】

まじめにヤバシティの一員として、配信だけでなく公共の電波で発信させていただけるとは、とても楽しみです。

夜をかける電波を通して、皆さんと“まじめ”な“ヤバさ”を楽しめたら嬉しいです。

文化放送様をはじめ、関係者の皆様、よろしくお願い申し上げます。

【ショッピ】

なんと文化放送様でラジオ番組をやらせていただけることになりました！ その名もTALK TALK TALK！

ゲストの皆さんも巻き込んでまじめな電波もヤバい電波もゆんゆん発信していくのでよんよん受信してください。

【シャオロン】

ラジオを通してみんなとTALK TALK TALKできるのを楽しみにしてるぜ！

まじめにヤバいトーク番組ってなんだか振れ幅すごそう…だけどもしっかりついてこいよ！

みんなで一緒に最高の番組を作り上げていこうぜ！

【ゾム】

ええ!! 出させてもらっていいですか!? そんな気持ちでいっぱいです、ありがとうございます！

こちらでも楽しくワイワイTALK TALK TALKしていこうぜ!!!

そして皆もLISTEN LISTEN LISTENするんやぞ!!!!!

【トントン】

いつも動画を見てくれてる人も、このラジオをきっかけに知ってくれた人も、まじめにヤバい俺たちが公共の電波でどんな話をするのかぜひ楽しみにしてくれよな！

近所の居酒屋のおっさんたちの会話のような居心地の良い（？）雰囲気を提供していきたいな～

気合いれるよりは気軽にながらで聴いてくれ！

【新番組概要】

■番組名： 『まじめにヤバシティ TALK TALK TALK』 （読み：まじめにやばしてぃ とーくとーくとーく）

■放送日時： 毎週金曜日 午後9時00分～9時30分 ※初回放送：10月3日（金）

■出演： まじめにヤバシティ＋ゲスト（月替わり）

※初回放送は、鬱先生、ショッピが出演

※10月のゲスト：しにがみ

■配信展開：

文化放送オリジナル配信プラットフォーム「QloveR」 https://qlover.jp/

番組ページ：https://qlover.jp/mzybtalk

【無料展開】番組放送終了後にアーカイブ配信（音声）

【有料展開】会員料金 月額550円（税込）

・番組放送終了後にQloveRにておまけトーク

・早期入会特典として入会者全員に番組特製ステッカープレゼント

■メールアドレス： mzyb@joqr.net

■番組X： @mzybtalk

※推奨ハッシュタグ： #ヤバトーク