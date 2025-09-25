149.22　エンベロープ1%上限（10日間）
148.85　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
148.67　現値
148.51　200日移動平均
147.88　一目均衡表・雲（上限）
147.74　10日移動平均
147.65　21日移動平均
147.32　一目均衡表・基準線
147.21　一目均衡表・転換線
146.80　一目均衡表・雲（下限）
146.45　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
146.42　100日移動平均
146.27　エンベロープ1%下限（10日間）

ドル円は200日線である148.51を超えての推移となっている。一時ボリンジャーバンド２シグマ上限も超える場面が見られた。