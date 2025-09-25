テクニカルポイント ドル円は200日線を超えての推移
149.22 エンベロープ1%上限（10日間）
148.85 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
148.67 現値
148.51 200日移動平均
147.88 一目均衡表・雲（上限）
147.74 10日移動平均
147.65 21日移動平均
147.32 一目均衡表・基準線
147.21 一目均衡表・転換線
146.80 一目均衡表・雲（下限）
146.45 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
146.42 100日移動平均
146.27 エンベロープ1%下限（10日間）
ドル円は200日線である148.51を超えての推移となっている。一時ボリンジャーバンド２シグマ上限も超える場面が見られた。
