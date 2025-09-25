BD/DVD/デジタル【予告編】映画『F1®／エフワン』好評デジタル配信中／11.26ブルーレイ＆DVDリリース

今年6月に劇場公開された映画「F1(R)／エフワン」の4K Ultara HD Blu-ray(UHD BD)が、11月26日に発売されることが決まった。価格はUHD BD/BDセットが7,590円、BD/DVDセットが5,390円。

映画「F1／エフワン」は、モータースポーツの最高峰であるF1を題材に、映画「トップガン マーヴェリック」を手掛けたジョセフ・コシンスキー監督とブラッド・ピットがタッグを組んだ作品。

「F1／エフワン」4K UHD＋ブルーレイセット

7,590円 1000857941 11月26日発売

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

権利元：ワーナー ブラザース ジャパン

現役トップドライバーのルイス・ハミルトンも製作に加わり、劇中では本物のレーシングカーを使用。またブラッド・ピットが数カ月ものトレーニングを受け、実際のグランプリ開催中に本物のサーキットを走行するなど、“リアル”を追求した撮影手法も話題を集めた。

全世界興収は6億2,300万ドルを突破し、ブラッド・ピット出演作として過去最高の興行収入を記録。CinemaScoreでは「A」評価、Rotten Tomatoesでは観客スコア97%の高評価を獲得している。

(C)Apple Video Programming LLC 2025. All rights reserved.

「F1／エフワン」ブルーレイ＋DVDセット

5,390円 1000857934 11月26日発売

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

権利元：ワーナー ブラザース ジャパン

UHD BDは3層で、本編時間は約155分。UHD BD/BD音声は、英ドルビーアトモス、英日ドルビーデジタル5.1ch。

スタッフによる解説&テイクを重ねてリアルなクラッシュシーンを作り上げていく「クラッシュシーン解説」、ブラッド&ダムソンのドライビングトレーニングの模様を披露した「ドライバーへの道」、ルイス･ハミルトン監修による“本物”のF1の世界を追求した「ルイス･ハミルトン」など、約52分の映像特典も収録する。