新潟を中心に活動する女性アイドルグループ「Negicco（ねぎっこ）」Kaede（34）が25日、グループの公式サイトを通じ、第2子を出産したことを報告した。

Kaedeは「ファンの皆様へご報告」として、「お久しぶりです、お元気ですか？NegiccoのKaedeです。先日、無事に第二子を出産しましたのでご報告いたします」と報告。「出産前、あたたかい言葉をかけていただいた皆様に感謝しています。いつもありがとうございます」と感謝をつづった。

「切迫早産で早い時期から入院していましたが、産婦人科の皆様に支えていただき、家族にもたくさん助けてもらって、いつ産まれてきても大丈夫な時期までお腹の中にいてもらうことができました」と明かし、「ものすごいパワーで外の世界に飛び出してきた子でしたが、家では心配になるくらいほとんどの時間眠っています。まだ小さい兄もさらに小さな妹の世話をしたがり、頼もしくて成長を感じています」と様子を伝えた。

「しばらくの間子育てに専念しますが、育休を終えた頃にまた皆様にお会いできる日を楽しみにしています」とし、「少しずつ寒くなってくると思うので、皆様もお身体にはお気をつけてお過ごしください。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

Kaedeは21年1月に同級生の一般男性と結婚し、22年10月に第１子を出産。今年4月に第2子を妊娠したことを公表していた。Negiccoは2003年結成で、現在は全員が出産を経験しながらアイドルとして活躍している。