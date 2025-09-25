°ë»³¤µ¤ä¤«¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Ö¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹!?¡×¤ª´«¤á°û¿©Å¹¶µ¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¼è¤ë¤Ù¤¸ÀÆ°¤È¤Ï
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È°ë»³¤µ¤ä¤«¡Ê41¡Ë¤¬24Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¤Ò¤¤¤Å¹¤ò¤á¤°¤ë¡È¤â¤ä¤â¤ä¡É¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿©ÄÌ·ÝÇ½¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢¡ÈÊÑÂÖÅª¡É¤Ê¿©¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤êÍ¾ÃÌ¤òÈäÏª¤·¹ç¤Ã¤¿¡£¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦ßÀ²ÈÎ´°ì¤¬¡Ö¡È¤³¤³¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿Å¹¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥¤¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ê¹¤¯¤À¤±Ê¹¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¹Ô¤«¤Ø¤ó¥ä¥Ä¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãµï¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¸µV6¡¦Ä¹ÌîÇî¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¡Ö¼¡²ó²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡È¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡È¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¡Ä¡É¤Ã¤Æ¡£¤¢¡¢¤³¤ì¶µ¤¨¤Æ¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¿Í¤À¡Ä¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤È¡¢ßÀ²È¤â¡Ö¤½¤¦¡ª¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¿®ÍêÅÙ¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¤¬¤ë¡×¤È¶¦´¶¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢°ë»³¤¬¡Ö¼ÁÌä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ªÅ¹¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¾Ò²ð¤·¤¿Í§¤À¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÄÌ¤¦¤Ã¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡©¤¢¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤Í§¤À¤Á¡×¤ÈÌä¤¦¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢½é²ó¤Ï¡È¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£¸å¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤â¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¡Ê2²óÌÜ¡Ë°Ê¹ß¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¼«¿È¤ÎÎ®µ·¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤â¤Ê¤¯¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÍ§¤À¤Á¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹!?¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥¢¥«¥ó¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤ë¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦»³Æâ·ò»Ê¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Ò¤È¸À¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢°ë»³¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ªÅ¹¤ò¡¢1Ç¯¸å¤Ë¥°¥ë¥áÈÖÁÈ¤ÇËÍ¤¬¡¢°ë»³¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤º¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤â°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤ó¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤½¤é¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¼ýÏ¿»þ¤Ë¡È°ë»³¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Í¡É¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤Ò¤È¸ÀÅº¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ßÀ²ÈÎ´°ì¤Ï¡Ö°ë»³¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢²¿¸®¤«Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅ¹¤ò¥ß¥¹¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È¸«¤Ä¤±¤¿Å¹¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£°ë»³¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹¤Î¿Í¤â¤¤¤¤¿Í¤À¤«¤é°Â¿´¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ä¤½¤³¤Î´Ø·¸À¤â¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡Ö»ä¤Î¤³¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡ÄÌ¿¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡»³Æâ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¿È¤òºï¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î!?²¶¤Ë¤Ï¶µ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²ÁÃÍ¤¬½Å¤¹¤®¤ë¡©¾ðÊóÄó¶¡¤òµñ¤ß¡¢°ë»³¤âÂç¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£