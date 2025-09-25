つまみ枝豆、静岡の実家で栗拾い 高枝切りバサミで収穫も「立派な栗畑ですね」「コレだけ立派な栗ならやり甲斐ありますね」
お笑い芸人で芸能事務所の代表取締役も務めるつまみ枝豆（67）が24日、自身のインスタグラムを更新。静岡の実家で栗拾いしたことを報告し、高枝切りバサミで収穫する様子やふっくらと実った栗の写真などを披露した。
【写真】「立派な栗畑ですね」高枝切りバサミで栗を収穫するつまみ枝豆
枝豆は「毎年この時期になると実家の前にある栗の木から大量の栗が採れる」と紹介。「丸々とした実で美味しい栗なんだけどこの後の処理が大変 皮剥きから渋皮剥き・・これをやりだすと、ちょっとだけ取らなきゃよかった・・・と思ったりも」と明かすも、「でもある程度採らないとシカやイノシシが来て食べてしまう」「だから餌となるものはなるべく民家の近くに放置しない方がいい」と話し、食す以外にも重要な役割があることを説明した。
栗拾いをした後は墓参りへ。「おふくろも歳なのでなかなかお墓参りに行けないので帰った時はなるべく行って掃除して線香をあげて、図々しくもいろんな事を願ってくる（笑） でも何だかお墓参りをすると気持ちがいいのです」とつづり、妻でタレント・江口ともみ（57）と墓前で仲むつまじく笑顔する夫婦ショットを投稿した。
コメント欄には「立派な栗畑ですね」「栗は皮むき渋皮むきかが大変ですけどコレだけ立派な栗ならやり甲斐ありますね」「めっちゃ素敵な笑顔」「親孝行だね」「お墓参りは気持ちいいですね」「素晴らしいです」など、さまざまな声が寄せられている。
