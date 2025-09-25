『ジョジョ』新作アニメ場面カット解禁 『スティール・ボール・ラン』ジョニィ、ジャイロなど続々
人気アニメ『ジョジョ』シリーズの新作『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』（2026年、Netflixにて世界配信）の場面カットが公開された。あわせてティザー映像やキャスト情報なども解禁となった。
【画像】ジャイロの変顔（笑）ディエゴやルーシー…『ジョジョ』第7部の場面カット
キャストはジョニィ・ジョースター役を坂田将吾、ジャイロ・ツェペリ役を阿座上洋平、ディエゴ・ブランドー役を石川界人、ルーシー・スティール役を高橋李依、スティーブン・スティール役を三宅健太が務める。
シリーズ第7部となる同作は、19世紀末のアメリカが舞台で、史上初の乗馬による北米大陸横断レースを描いた物語。主人公ジョニィ・ジョースターは半身不随の元天才騎手で、謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリと協力関係を結び、レースを共に進む事になる。巨額の賞金を巡ってせめぎ合う裏で、恐るべき陰謀が渦巻くレースとなっており、2人がゴールを目指す姿を描いている。原作漫画は2004年1月〜2011年4月にかけて連載されていた。
『ジョジョの奇妙な冒険』は、1987年より週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載が始まった荒木飛呂彦氏の人気漫画が原作で、ジョナサン・ジョースターとディオ・ブランドーという2人の少年の出会いから始まるジョースター家の血縁と因縁を描いた大河作品。「人間讃歌」をテーマに、善悪を問わず恐怖を克服する精神、困難に立ち向かう勇気を描き、第1部から第9部まで部ごとに主人公が代替わりしていくという、独特の手法で描かれている。
コミックスのシリーズ累計発行部数は1億2000万部以上で、印象的なポージング、斬新な擬音、特徴的なセリフまわしと、そのオリジナリティ溢れる世界観は世界中で支持を集めており、ゲーム化、テレビアニメ化、実写映画＆ドラマ化もされる人気作品で、現在、漫画の第9部『The JOJOLands』が『ウルトラジャンプ』で連載されている。
