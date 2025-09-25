¿ÀÅÄ¤¦¤Î¡¡10Âå¤Ç½Ð²ñ¤¤¡Ä30Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¡ÃÂÀ¸Æü²ñ¡õ·ëº§¼°¤Ë¤â½ÐÀÊ¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤¿¤è¤Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÀÅÄ¤¦¤Î¡Ê50¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£30Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤À¤È¤¤¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤ÎBro.KORN¡Ê¥Ö¥é¥¶¡¼¡¦¥³¡¼¥ó¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¿ÀÅÄ¤¬¡Ö¥³¡¼¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤¦¤Î¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¥Ð¡¼¤ËÍè¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Æ²¿Ç¯¤Ö¤ê¡©²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¡©2¿Í¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤Þ¤º¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥ó¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡¢2¿Í¤Ç·ë¹½¡£ÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¡×¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¿ÀÅÄ¤¬¤Þ¤À10Âå¤Îº¢¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¡¦¥ê¥¿¡¼¥ó¥º¡×¡Ê1994Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ÀÅÄ¤Ï¡Ö30Ç¯Íè¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤³¤Î´Ö¤Î¤¦¤Î¤Î50ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ËÍè¤Æ¡Ê¤¯¤ì¤¿¡Ë¡£¤¦¤Î¤¬50ºÐ¤À¤«¤é¡£¤¢¤Î»þ¤Þ¤À10Âå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¦¤Î¤Ï¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¡£18Ç¯Á°¤Î·ëº§¼°¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥³¡¼¥ó¤Ï¡Ö¤¦¤Î¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â²ñ¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢ËèÆü²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢¿ÀÅÄ¤â¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎInstagram¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤â¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¡È¥³¡¼¥ó¤Á¤ã¤ó¸µµ¤¤«¤Ê¡©¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¡×¡£
¡¡¥³¡¼¥ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤µ¡¢ÀÎ¤Ï¤µ¡£Í·¤ó¤Ç¤¿¤·¡¢¤â¤¦ÈÓ¿©¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¿ÀÅÄ¤â¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤¿¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£