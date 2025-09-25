「サッポロ一番」に「ポテトチップス」が無料...セブンが《1個買うと1個もらえる》を追加！（9月25日時点）

セブン-イレブン各店では、2025年9月25日から10月1日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

「inバープロテイン」も無料に

1つめの対象商品は、森永「inバー プロテイン」「ヨーグルト」と「バニラ」です。

どちらか1個を購入すると、「inバー プロテイン」の「バニラ」「ザクザクビター」「ザクザクチョコ」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、カルビー「ポテトチップス うすしお味」。

1個購入すると、「ポテトチップス」の「のりしお」「コンソメWパンチ」「しあわせ濃厚バタ〜」「サラダ味」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、「サッポロ一番 塩らーめん タテビッグ こんなに野菜も麺も！？」です。

1個購入すると、「サッポロ一番 塩らーめんミニどんぶり」「サッポロ一番 塩らーめん」「サッポロ一番 みそラーメン」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも10月2日から15日まで。

お菓子や自宅ごはんにうれしいインスタント食品などをお得にゲットするチャンスです。

