今季からNBAを配信する『プライムビデオ』へルディ・ゲイやジム・ジャクソンらが加入

9月24日（現地時間23日）。2025－26シーズンからNBAの試合を配信する『Prime Video』（プライムビデオ）が、新たに放送チームへ仲間入りしたメンバーを発表した。

今回発表されたのは、元WNBA選手でバスケットボール殿堂入りを果たしたスウィン・キャッシュ（元デトロイト・ショックほか）、ルディ・ゲイ（元メンフィス・グリズリーズほか）、ジム・ジャクソン（元ダラス・マーベリックスほか）、ブロードキャスターのジェイディー・ダイアーの計4名。

キャッシュはコントリビューター兼フロントオフィスのインサイダー、ゲイはスタジオアナリスト、ジャクソンはゲームアナリスト、ダイアーはサイドラインリポーターを務めることとなる。

2006年のドラフト1巡目8位でヒューストン・ロケッツから指名されたゲイは、NBAで17シーズンをプレーしたフォワード。グリズリーズやサンアントニオ・スパーズ、サクラメント・キングスなどでプレーし、レギュラーシーズン通算1120試合の出場でキャリア平均15.8得点5.6リバウンド2.0アシスト1.1スティールをマーク。

ジャクソンは1992年のドラフト1巡目4位でマブスから指名されたウイングプレーヤーで、マブスやアトランタ・ホークス、ロケッツなどで計14シーズンをプレー。レギュラーシーズン通算885試合に出場し、キャリア平均14.3得点4.7リバウンド3.2アシストを残してきた。

引退後、ジャクソンは複数の放送局でNBAとカレッジバスケットボールのアナリストを務めてきたことに加えて、ポッドキャスト番組もこなしている。