10月2日より放送がスタートするTVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』の第1話「死にたがりの彼女は海を待つ」のあらすじとWEB予告、エモーショナルポスターが公開された。

参考：上田麗奈と河瀬茉希がたどり着いた“幸せな世界線” 「私たちって息が合うのね！」

本作は、死を望む少女・比名子と、その血肉を求める人魚・汐莉の関係を描いた百合ホラー。

「私は君を喰べに来ました。」。突然現れた人魚の少女・汐莉は、海辺の街に独り暮らす女子高生・比名子の手を取り語りかける。妖怪を惹きつける特別に美味しい血肉を持つ比名子を求め現れた彼女は、成熟し、最高の状態を迎えるまで比名子を守り、そして、すべてを喰らい尽くす。遠からぬ未来の理不尽な死を突き付けられ、比名子の胸に渦巻く想いは--。

アニメーション制作を手がけるのは、『私の百合はお仕事です！』で知られ、本作が初のシリーズ元請けとなるスタジオリングス。総監督には葛谷直行、監督には鈴木裕輔、シリーズ構成・脚本には広田光毅、キャラクターデザインには郁山想、音楽には井内啓二、音響監督には納谷僚介が名を連ねた。また、主人公の八百歳比名子役の声優は上田麗奈が担当する。

空虚な日々を過ごしていた八百歳比名子は、早く夏が終わることを望んでいた。ある日、深い海のように透き通った瞳をした少女と出会う。比名子はその少女に対して海に似た印象を覚え、授業の最中も彼女のことを思い浮かべるのだった。その日の下校時、比名子は不意に海の匂いと少女の気配を感じ、上履きのまま海へと向かう。すると海の中から人ならざる者が姿を現し……。

先行カットを使用した4種の“エモーショナルポスター”は、それぞれが異なる2枚のカットで構成されている。（文＝リアルサウンド編集部）