こういうの求めてたーッ！【暗髪派の40・50代】がマネしたい♡「こなれヘア」

カラーで落ち着きを優先してしまいがちな人に試してほしいのが、暗髪をベースにしたこなれヘア。落ち着きはそのままに、さりげなく今っぽさや奥行きをプラスできるのが魅力です。今回は大人世代にちょうどいい、洗練された暗髪スタイルをご紹介します。

丸みシルエットが大人っぽいショートボブ

くすみブラウンの丸みショートボブ。全体に丸みを出すことで、落ち着きのある大人っぽい印象に仕上がっています。くびれを強調しないデザインにすることで、柔らかくナチュラルな雰囲気に。短めでもシャープになりすぎない、品のあるショートスタイルです。

顎ラインのミニボブで軽やかに

顎ラインのミニボブは、中間から毛先にかけてランダムに動くようにパーマをあてることで、ふんわりと軽やかなシルエットに。暗髪をベースにしながらも、ほんのり赤みを抑えたベージュを取り入れているため、抜け感もプラスされます

コントラスト強めのハイライトで大人の色気をプラス

暗髪ベースにハイライトをしっかりと効かせることで、メリハリのある立体感をプラス。コントラストが強めだからこそ、暗髪の落ち着きに色気とエッジが加わり、こなれて見えるのが魅力。大人らしい洗練さを感じさせるデザインです。

透け感グレージュのレイヤーミディ

暗めトーンのグレージュでつくるレイヤーミディ。トップはふんわりとした毛束感を意識し、ベースは軽く外ハネを入れて動きをプラスしています。深みのある色味でも透明感があるため、重たくならず柔らかな印象に。落ち着きと軽やかさを兼ね備えた、今っぽい大人の暗髪スタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chikara.ito___様、@hanae.yamaguchi様、@hair_by_keiko様、@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里