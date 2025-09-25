池で泳ぐ謎の生き物出現！？ その姿に「ツチノコみたい！」「エビ天かな！？」
【写真あり】「綿あめ？」「いや油揚げでしょ」水中で思いがけない姿に変身したワンコ
ようやく涼しくなってきたとはいえ、まだまだ日中は気温が高めの日もありますよね。そんな時に涼しさを求めるのは動物たちも同じです。そしてふわふわもふもふの動物たちは、水に入ると謎の生物に変化しちゃうことも……！
そんな瞬間を収めたたぬらにあん@tanutanu0713tさんの「謎の生き物再び」というポストが話題となり、Xで11万いいねを獲得しました。
コメント欄でも「ツチノコみたい！」「エビ天かな？」「綿あめが泳いでる！」などと様々なものにたとえた面白コメントが飛び交い、みんな大盛り上がり！
ちなみに「再び」とあるのは、2024年7月にもこの「謎の生物」が確認されているため。
この時は、一層謎感が強まる角度から撮影されていました！
泳いでいる「たぬ」ちゃんは楽しく涼をとっているだけなんでしょうが、耳がペタッと隠れているうえ水で手足が見えないこともあり、思わず「んっ？」と二度見しちゃいます（笑）でもそんな思わぬ姿を見せてくれるところも、ワンちゃんの魅力だったりしますよね！
今回の反響について、「過去1番の反響でした、お友達も見ていてくれて嬉し恥ずかしかったです」「家族もみんなすごく喜んでいてくれました」とたぬらにあんさん。また、ポストへのコメントで「『油揚げみたい』とか食べ物にたとえてくれるのは嬉しかった」と教えてくれました。
このたぬちゃんの姿を初めて見たとき、たぬらにあんさん自身も「ポメラニアンってこうなるんだ」と改めてしみじみしちゃったそうです。泳ぐといつもこんな感じになるらしく、「たぬは耳がよく消失するのですがあざらしにそっくりです」とのこと。
たぬちゃん的には、水深の浅いところから足のつかないところまで、なだらかに深くなっていくといいようで、たぬらにあんさんと一緒に泳げる川などでは喜んでたくさん泳いでくれるとのこと。逆に、泳ぎたいのに足がついてしまうとげんなりしちゃうそう。本当に泳ぐのが好きなんですね！ 可愛い！！
ちなみに、一緒に暮らす「ゆきと」ちゃんと「こはく」ちゃんも泳ぐのが好きなようです。
せっかくなので、たぬちゃん、ゆきとちゃん、こはくちゃんの性格についても聞いてみました。
たぬちゃんはとにかく繊細な長男で、「優しくて気をつかい屋さんですが、遊び好きで他の犬が遊んでるとまぜろ！とよく怒っている」とのこと。ゆきとちゃんはびびりですが、兄弟の中ではよく遊んでいるそう。「パパのことが大好きでべったり」なんだとか。そして元気なこはくちゃんは、「大好きなおもちゃでよく遊んでいる」ようで、走るのも泳ぐのも大好きな模様。また、三匹ともおやつが大好きで、「いつもおやつをくれる人の最前線にいます（笑）」とたぬらにあんさん。
そんな三人の可愛いエピソードは尽きず、たくさんあって困ってしまうほど。ですが、「たぬが散歩で歩かなくなった時に『抱っこしてあげるよ！』と言ったらトコトコ歩いて抱っこされにきたのはすごく可愛かったです」「ゆきとは夜寝る時にぴっとりと人にくっついてくれます」「こはくはママと離れた時にずーーっとママを探してくれていて、再会したらものすごく喜んでくれました」と、みんなとのとっておきを教えてくれました。そんな姿を見せられたら、間違いなくキュンとしちゃいますね！
たぬらにあんさんのXには、このほかにも、自然の中で嬉しそうにくつろぐ姿や、三匹の仲良しな様子などがたくさんポストされています！
これからも仲良しな三匹の様子を見られるのが楽しみですね！
文＝月乃雫