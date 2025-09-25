２５日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落。前日の米長期債相場が下落（金利は上昇）したことが影響したほか、自民党総裁選を巡る警戒感が重荷となった。



２４日に発表された米８月新築住宅販売件数が市場予想を上回ったほか、米シカゴ地区連銀のグールズビー総裁が追加利下げに慎重な見解を示したことで、同日の米債券市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の大幅利下げを織り込む動きが後退。米長期金利が上昇した流れが東京市場に波及し、債券先物は前日比１４銭安の１３５円８２銭でスタートした。その後は下げ渋ったものの、自民党総裁選を控えて財政拡張への懸念が依然としてくすぶっていることから戻りは限定的だった。なお、きょうは財務省による４０年債入札が実施される。



午前１１時の先物１２月限の終値は、前日比１０銭安の１３５円８６銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時１．６４５％に上昇したが、その後は前日と同じ１．６４０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS