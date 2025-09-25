鮭缶がひき肉風に？！栄養もうまみもギュッと凝縮「鮭とまいたけのドライカレー」
【画像を見る】魚介缶詰とプラスαで手軽に始める！「骨活」レシピ10品
ひき肉の代わりに鮭缶を使えば、下ごしらえも時短でドライカレーが完成します。とろ〜り温泉卵をのせれば、コクとまろやかさもアップ！調理に時間がかかるイメージのドライカレーも、少ない工程で手軽に作れますよ。
レシピを教えてくれたのは
藤井恵さん
料理研究家・管理栄養士。栄養バランスを考慮した、作りやすくて洗練されたレシピが人気。魚介の缶詰も愛用するなど、日々の献立をInstagramで発信中。
■鮭とまいたけのドライカレー
鮭缶をひき肉感覚で使えば、家族ウケもバッチリ
【材料・2人分】
鮭水煮缶…1缶（約170g）
温泉卵…2個
まいたけ…1パック（約100g）
■ A
玉ねぎのみじん切り…1/2個分
にんじんのみじん切り…1/2本分
温かいご飯…300g
■ B
おろししょうが…大さじ1/2
おろしにんにく…小さじ1
カレー粉…大さじ1〜2
トマトケチャップ…大さじ2
塩…小さじ1/2
バター
【作り方】
1．まいたけは食べやすくほぐす。
2．フライパンにバター20gを中火で溶かし、Aを入れてしんなりとするまで炒める。まいたけを加えて油がまわるまで炒め、Bを加えて香りが立つまで炒め合わせる。
3．鮭を缶汁ごと加え、ほぐしながら汁けがほぼなくなるまで炒め合わせる。 器にご飯を盛ってかけ、温泉卵をのせて、好みでパセリ（ドライ）をふる。
（1人分580kcal／塩分3.2g）
＊ ＊ ＊
栄養素が溶けた缶汁もまるごと使えば、鮭のうまみを余すことなく味わえる一皿に。少ない下ごしらえで手軽に調理できるのは、うれしいお助けレシピですね。栄養&ボリューム満点のカレーは家族みんなにも喜んでもらえるはず！
レシピ考案／藤井 恵 撮影／川上朋子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
文＝畠山麻美