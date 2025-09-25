家族が大好きなドライカレーもひき肉感覚で鮭缶を使えば栄養たっぷりの一皿に！


【画像を見る】魚介缶詰とプラスαで手軽に始める！「骨活」レシピ10品

ひき肉の代わりに鮭缶を使えば、下ごしらえも時短でドライカレーが完成します。とろ〜り温泉卵をのせれば、コクとまろやかさもアップ！調理に時間がかかるイメージのドライカレーも、少ない工程で手軽に作れますよ。

魚介缶詰を使ったバラエティ豊かな簡単レシピを教えてくれたのは料理研究家の藤井恵さん


レシピを教えてくれたのは

藤井恵さん

料理研究家・管理栄養士。栄養バランスを考慮した、作りやすくて洗練されたレシピが人気。魚介の缶詰も愛用するなど、日々の献立をInstagramで発信中。

Instagram@fujii_megumi_1966

■鮭とまいたけのドライカレー

鮭缶をひき肉感覚で使えば、家族ウケもバッチリ

鮭とまいたけのドライカレー


【材料・2人分】

鮭水煮缶…1缶（約170g）

温泉卵…2個

まいたけ…1パック（約100g）

■ A

　玉ねぎのみじん切り…1/2個分

　にんじんのみじん切り…1/2本分

　温かいご飯…300g

■ B

　おろししょうが…大さじ1/2

　おろしにんにく…小さじ1

　カレー粉…大さじ1〜2

　トマトケチャップ…大さじ2

　塩…小さじ1/2

バター

【作り方】

1．まいたけは食べやすくほぐす。

2．フライパンにバター20gを中火で溶かし、Aを入れてしんなりとするまで炒める。まいたけを加えて油がまわるまで炒め、Bを加えて香りが立つまで炒め合わせる。

3．鮭を缶汁ごと加え、ほぐしながら汁けがほぼなくなるまで炒め合わせる。 器にご飯を盛ってかけ、温泉卵をのせて、好みでパセリ（ドライ）をふる。

（1人分580kcal／塩分3.2g）

＊　＊　＊

栄養素が溶けた缶汁もまるごと使えば、鮭のうまみを余すことなく味わえる一皿に。少ない下ごしらえで手軽に調理できるのは、うれしいお助けレシピですね。栄養&ボリューム満点のカレー家族みんなにも喜んでもらえるはず！

レシピ考案／藤井 恵　撮影／川上朋子　栄養計算／スタジオ食　編集協力／singt　

文＝畠山麻美