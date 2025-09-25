Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。アイドルになって“20周年”を迎えたことを報告した。

【画像】“アイドル”佐久間大介のステージフォト

■佐久間大介「これからもアイドル楽しみます(^^)」

佐久間は「アイドル年齢が20歳になりました (^^) Snow Man 佐久間大介です！！！！」と自己紹介を交えてコメント。

投稿された写真は、Snow Man初のスタジアムライブ『Snow Man 1st Stadium Live Snow World』での1枚で、ピンクのハーフアップヘアに白い衣装を身にまとった佐久間が、ムービングステージに座って客席に手を広げている。

客席には佐久間のメンバーカラーであるピンクをはじめ、赤や青、緑などカラフルなペンライトの光が広がり、会場全体が一体感に包まれている。

最後に佐久間は「これからもアイドル楽しみます(^^)」と綴り、「#佐久間大介入所20周年」のハッシュタグを添えた。

ファンからは「おめでとう」「アイドルになってくれてありがとう」「最高の推し」「さっくんの笑顔を見てるだけで幸せを感じる」「守りたい、その笑顔」など、多くの反響が寄せられている。

