スヌーピーデザインの「マンハッタンポーテージ」の新作バッグが発売中！スヌーピーとチャーリー・ブラウンの2ショットがエモい
スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」と「Manhattan Portage(マンハッタンポーテージ)」がコラボした2025FW新作バッグが登場。マンハッタンポーテージの直営ストアおよび直営オンラインストア、「スヌーピータウンショップ」など全国正規ディーラー(一部を除く)にて発売中だ。
【写真】「PEANUTS」と「マンハッタンポーテージ」コラボシリーズ新作をもっと見る
「PEANUTS」と「マンハッタンポーテージ」のコラボバッグは、毎回発売されるたびに大好評のシリーズ。今シーズンは、スヌーピーとチャーリー・ブラウンの2ショットを全アイテムに採用し、バッグの外側と内側でストーリーが展開する仕掛けを施しているのが特徴だ。
「マンハッタンポーテージ」のアイコンとも言える「メッセンジャーバッグ」(1万6500円)をはじめ、大容量の「バックパック」(2万2000円)や普段使いにぴったりな「ショルダーバッグ」(1万7600円)、最小限の荷物だけを入れるのに最適な「トートバッグ」(1万3200円)に「ジョガーバッグ」(1万1220円)ほか、トレンドに左右されないベーシックなラインナップ。
「マンハッタンポーテージ」の直営ストアと直営オンラインストアだけで購入できる限定アイテムも。なお、「スヌーピータウンショップ」では、取り扱いアイテムが店舗によって異なるため、詳しくは近隣の店舗に直接問い合わせよう。使いやすいモデルをじっくり吟味して、新作デザインをゲットして！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
