【質問】

小6の息子は、学校のルールや集団行動では何とかギリギリ適応していますが、まんべんなく学校の勉強や活動ができるわけではありません。工作や絵を描くことには猛烈に集中しますが、勉強をやらせようとすると、極端に嫌がり、癇癪を起こして手に負えなくて大変です。中学に行くと内申書がありますが、取れるように思えません。このような子に今後、どう関わればよいでしょうか。

（仮名：山中さん）

教育の仕事を始め37年、数え切れない数の子どもたちと出会い、様々なタイプの子たちがいたことを思い出します。現在も、毎年3000件以上の子育て、教育相談を保護者から受けている中で、親のタイプと子どものタイプの組み合わせにはいくつかのパターンがあることを感じています。

教育の前提は、子どもの特質に合わせること

相談にいらっしゃる方のほとんどは、子どもとの間に問題を抱えている方ですが、共通する点として、子どもの特徴、特性に合わせた育て方をせずに、一括りに「子育てはこうすればいい」と考えてしまう傾向があることです。

子育て、教育の前提は、子どもの特質に合わせることです。それをせずに、親の一方的なあり方、考え方を押し付けたところで好ましい変化が出ることはありえないのですが、どうしてもそのように対応してしまうようです。

山中さんが今、直面している状態は、まさに子どもの特性に合っていない対応をされているため、子どもが癇癪を起こしていると考えられます。しかし、特性と言われても、どう判断すればいいかわかりにくいものです。

子どもの2つのタイプ「ノーマル」「スペシャル」

そこで、今回、次のようなお話をしたいと思います。それは、子どもには大きく分けて2つのタイプがあるということです。一つはノーマル型、もう一つはスペシャル型です。この2つの分類だけで山中さんが今後お子さんに対応する方法が変わってくると思います。

ちなみに、「ノーマル」「スペシャル」という分類のフレームは、筆者独自のものであり、一般に世の中で表現されているものではありませんが、これまで1万5千件以上の親子の組み合わせを見てきた経験から、この分類で解決できるケースが多々ありますので、ご紹介していきます。

（1）ノーマルとは？

「ノーマルな子ども」と表現する場合、いわゆる「普通の子」という意味で使っています。全体に占める割合は、正確なデータはありませんが、約80％程度と考えられます。

ノーマルな子の特徴には以下のようなものがあります。

「嫌なことでもとりあえずやる」「反抗的なこともあるが比較的親の言う事をきく」「場の空気に合わせる」「決まり事は比較的守る」「皆がやっていることに従う」

おそらく、今この記事をご覧になっている読者の方がノーマルであれば、「当たり前だよね」と感じるはずです。

（2）スペシャルとは？

スペシャルな子は、一言で表現すれば「親の手に負えない」状態の子を差します。親は言うことを聞かせようと何度も言ったり、やらせようとしたりしますが、子どもはさらに反抗的になり、癇癪、暴言、時には暴力というケースに発展することもあります。この子達は、学校に行くことに価値を置いていないこともあります。自分がどのように評価されようが関係なく、自分のやりたいことをとにかくやり続けたいという強い衝動を持っています。筆者のもとに相談に来られる方の半数以上がこのケースです。

具体的には次のような特徴があります。（すべてを満たしているというのではなく、この一部の傾向があるという意味です）

・ 突出した才能を持ち、特定の分野で強い関心や能力を示す。

・ 発想や行動が独特で、常識やルールにとらわれない。

・ 感受性が強く、親が手を焼くことが多い。

・ 一般的な環境ではストレスを感じやすく、刺激不足を訴えることが多い。

・ 他人からの評価に関心が薄く、自分の興味を最優先する。

ノーマルとスペシャルの違いをイメージで捉えるとわかりやすいので、山に例えて説明します。

まず、山を想像してみてください。山の頂上がゴールだとします。そこに至る方法は大きく分けて、2つあります。

1つは、コツコツと登っていく登山ルートです。複数のルートがありますが、いずれも危険な場所には標識があり、その標識に従って進んでいけば、やがてゴールに到達するように配慮されています。8割の人はそのルートを通っていきます。人数が多いので、混雑しており、さらに他者が見えるので人より早く登るために「比較」をしながら進んでいきます。これが「ノーマル」です。

もう1つは、そのようなルートを通らない方法で頂上に到達する方法です。いきなり上空から頂上に降り立つケース、山をバリバリと崩し、頂上に到達するケースがあります。いずれも破天荒で、想像もできない方法で頂上に到達します。前者のケースを天才型といいます。後者のケースはやりたいことだけに集中し、やりたくないことを一切排除していく徹底した我が道型です。これらのようなあり方の子のことを「スペシャル」と言います。

このような大きく異なる2つのタイプがいますが、筆者の元に相談に来られる親子の組み合わせは親がノーマルで子どもがスペシャルなケースです。親はノーマルなので、なんとかしてノーマルに軌道修正させようとしますが、修正どころか、ますます外れていくということが少なくありません。

親御さんに、ノーマル、スペシャルという概念があれば、自分とは異なるタイプの子には、異なる対応をしなければならないことがわかるのですが、そのような発想がないために、「子どもがおかしい」「子どもを変えられない親である自分に力がない」のいずれかの状態に陥ります。

スペシャルな子は「やりたいことを応援」して伸ばす

では、スペシャルな子には親はどのような対応をすればいいでしょうか？

スペシャルな子には、得意、やりたいことを徹底的に応援するスタンスをとります。決して、やりたくないこと、苦手なことを克服させようと考えることはしません。それをやると悪化していきます。山中さんのお子さんであれば、工作、絵を描くことを中心に生活を組み立てていきます。そうすると本来子どもがすべきことができなくなると心配すると思いますが、通常次のような現象が起こります。

子どもはやりたいことが徹底的にできたことで満足するため、やらねばならないことを自主的にやりだす可能性が高まるのです。必ずとは言えませんが、かなりの確率で行動をはじめます。しかし、子どもが動く前に、親が苦手なこと、やりたくないことをやらせてしまうことが多いため、また振り出しに戻ってしまうことがよくあります。ですから、もう少し様子をみるスタンスを取ってみてください。

仮に、それでも子どもができない、やらない場合は、親がサポートします。まだ子どもなので、親のサポートがそもそも必要であることもあります。

このようにして、スペシャルな子は、全体を満遍なくできるのではなく、特定分野を徹底的に伸ばし、それ以外は周囲の人がサポートする姿勢を取ることで伸びていきます。

スペシャル型の子どもは将来大物になる！

最後に大切なことを書いておきます。

これまで37年間の教育活動の中で筆者が認識していることは、親の手に負えない子どもたち（スペシャル型）はほぼ間違いなく、ある道の大物になるということです。大物という言葉は大げさかもしれませんが、換言すれば、自分らしい生き方を存分に楽しんでいる状態と言ってもいいでしょう。

学校教育がノーマルを養成しようとしているので、小中学生の頃はスペシャルな子はかなりしんどい環境です。しかし、令和の時代、価値観の変容、テクノロジーの進化もあり、世の中のあり方、考え方、生き方がかわりつつあります。どちらかというとスペシャルな子が生きやすい時代になりつつあります。ですから、時代の流れに合ったスペシャルな子たちを徹底的に伸ばしてあげてほしいと思います。すると世の中がもっと変わっていきます。

もちろんノーマルな人生も悪くはありません。しかし、本来、人間はどこかしら、スペシャルな部分が誰しもあると思っています。それが修正の範疇にあることから、おさえてしまい無理やりノーマルの道に進まされている子どもや大人がいるのではないかと推察します。

自分をおさえ続ける時間が長ければ長いほど、その累積量は膨大になり、かなりのストレスになります。ですから、ノーマルな人も、スペシャルな人生を歩む人から学び、自分らしさとは何かを考え、それを発揮する方向へと進むことを意識してもいいのかもしれません。



（石田 勝紀 ： 教育デザインラボ代表理事、教育専門家）