アパートの遺体の男に見覚えが…!!何でも記憶する“能力”で遺族を探し出すも男はまさかの犯罪者で…【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
「シャッターアイ」という特殊能力を持つ主人公の憲。見た光景を一瞬で記憶し、二度と忘れることができない。この特殊な能力のおかげで、彼の頭の中はいつも大量の記憶が記録されている。そんな彼が仕事中に見つけた遺体の男は、どこか見覚えがありーー。第87回ちばてつや賞で期待賞を受賞した可惜夜季央(あたらよきお)(@atarayokio)さんの「記憶遺棄」を紹介すると共に、制作の裏側を伺った。
特殊清掃員の主人公・憲は記憶力がよく、どんな些細なことも忘れない。ある日、憲は仕事で取り壊し予定のアパートへ。無人のはずが、誰かが隠れて生活していた痕跡を発見したが、部屋はゴミ屋敷状態で、食べ物の腐敗臭や強い異臭…。さらにゴミの山の中から遺体を発見！男の身元は不明だが憲は過去に会ったことがあり、家族が居たことを記憶していた。遺族である娘を見つけ出すが、死亡した男はまさかの子供を狙った犯罪者だった…！
本作「記憶遺棄」を描いたきっかけは「最初はゴミとかごちゃごちゃしたものを描きたくて、いつか遺品整理や特殊清掃とかのお話を描きたいなって思っていました。瞬間記憶能力の話は全く別の設定で描こうとしていたんですが、母がYouTubeで遺品整理のチャンネルを観ていて、“記憶”と“残置物”の組み合わせは結構よさそうだなと思って描いてみたのがきっかけです」と作者の可惜夜季央さん。
主人公の見たものを画像のように記憶する能力をシャッターアイと言うそうだが、「彼の空気の読めない性格が起因している部分も大いにあるのですが、彼の保守的な性格から自分を守るためにもネガティブな思い出の方が優先度が高く思い起こされてしまうのかもしれません。勉強に関しては、彼は何の障害もなくイージーモードだったはずです(笑)」とのことで、また主人公は常に頭痛に苛まれているが、「常に脳内フル回転だから日常生活ではぼんやりしがちで、気遣いまで頭がいかないんですね」とキャラクターの設定も教えてくれた。
記憶という不確かなものが確実なものとしてある本作、ぜひ読んでみて。
取材協力：可惜夜季央(@atarayokio)
