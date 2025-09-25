Aooo3ヵ月連続リリースのラストを飾る新曲「CRAZZZY」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Aoooが、3ヵ月連続リリース第3弾の新曲「CRAZZZY」を9月30日に配信リリースすることを発表した。

■配信リリースに先駆け、現在開催中のツアーで披露！早くもキラーチューンに

すりぃ（Gu）が作詞・作曲した「Yankeee」、石野理子（Vo）が作詞・やまもとひかる（Ba）が作曲した「Geeek」に続く、3ヵ月連続リリースのラストを飾る本楽曲は、ツミキ（Dr）が作詞・作曲を担当。退屈な愛や不条理を、皮肉と情熱込めて軽快に歌い上げている。

また、配信リリースに先駆けて、現在開催中のライブツアー『Aooo Live Tour “BAKUBAKU”』にて披露しており、リリース前にもかかわらず会場が一体となり大きな盛り上がりを見せるキラーチューンとなっている。

Aoooは12月6日に東京ガーデンシアターにて自身最大規模となるワンマンライブ『Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”』を開催することを発表している。このライブは、彼らの全楽曲を披露し、”Aoooの今”をすべて放出する特別な公演となる。現在チケットの最速抽選申し込み受付中となっており、期間は10月5日23時59分まで。現在開催中のライブツアーも一般発売開始からわずか3分で全公演ソールドアウトしたとのことなので、気になる人は忘れずに申し込んでおこう。

■リリース情報

2025.09.30 ON SALE

DIGITAL SINGLE「CRAZZZY」

