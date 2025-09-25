【FOD 独占配信】 『マイ・ユース（My Youth）』日韓同日配信がスタート！

フジテレビは9月5日 23時35分より、同社が運営する動画配信サービスFODにて、韓国のトップスターであるソン・ジュンギとチョン・ウヒが共演する今年大注目のドラマ『マイ・ユース（My Youth）』を国内独占で、日韓同日配信スタートしました。

https://fod.fujitv.co.jp/title/80m9 （FOD配信ページ）

■韓国トップ俳優と実力派女優が描く青春ロマンス作品

ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』は、自身を取り巻くトラブルをきっかけにつらい青春時代を過ごした主人公が、初恋の人との再会を経て、葛藤や躊躇を抱えながらも、恋愛も人生も少しずつ前に進もうとする姿を描いています。

きっと多くの方が経験したことがある淡い恋の思い出とリンクするでしょう。温かさの中に、どこかギュッと心が痛む切なさを秘めた、共感性の高いストーリーです。

8月29日には、主演のソン・ジュンギ＆チョン・ウヒを迎えた配信直前イベントを開催。主演のソン・ジュンギ＆チョン・ウヒが西武新宿PePe前広場にサプライズ登壇すると、真夏の新宿に2,000人のファンが駆け付けるなど、配信前から大きな注目が集まりました。

いよいよスタートする第1話では、かつては子役として活躍していたものの、現在はフローリストとしての人生を歩むヘ（ソン・ジュンギ）が高校時代の同級生・ジェヨン（チョン・ウヒ）と再会し、二人の運命が動き出します。長い年月を経て再び顔を合わせた二人の物語を、ぜひ配信でチェックしてみてはいかがでしょうか。

■【ストーリー】

かつて子役俳優として名を馳せたものの、ある出来事をきっかけに芸能界を去ることを余儀なくされ、現在は小説家として活動する傍らフラワーショップで働くソンウ・ヘ（ソン・ジュンギ） 。つらく苦しい青春時代を過ごしたヘは、高校時代を共にした初恋の人ソン・ジェヨン（チョン・ウヒ）の突然の訪問により十年以上の時を経て再会を果たします。

再会の嬉しさもつかの間、ヘはジェヨンの訪問の理由がエンターテイメント企業で働く彼女の仕事の昇進のためであることを知り苦い思いをしますが、それでもジェヨンに協力することから再び二人の歯車が回り始めます。

◇【1話あらすじ】

かつては子役として活躍していたものの、現在はフローリストとしての人生を歩むヘ（ソン・ジュンギ）。

ある日、自身の花屋の前を行き来する高校時代の同級生・ジェヨン（チョン・ウヒ）と再会する。

かつては裕福な家のお嬢様だった彼女も、今ではすっかり没落し、フィルエンターテインメントのチーム長として働く一社員に。

担当俳優テリン（イ・ジュミョン）のバラエティ番組進出のため、彼女はヘのもとを訪れたのだった。

長い年月を経て再び顔を合わせた二人。果たしてその再会は、懐かしさと共に温かい挨拶を交わせるものとなるのだろうか――。

■『マイ・ユース（My Youth）』概要

●タイトル：『マイ・ユース（My Youth）』（全12話）

●配信：9月5日 23時35分よりFODにて国内独占配信開始 以降、毎週金曜日最新話配信

※配信日時は予告なく変更となる場合があります。

●出演：ソン・ジュンギ / チョン・ウヒ ほか

●スタッフ：

‐ 演出: イ・サンヨプ

‐ 脚本: パク・シヒョン

●URL：https://fod.fujitv.co.jp/title/80m9 （配信ページ）

（エボル）