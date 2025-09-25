AirPods Pro 3

　「BCNランキング」2025年9月15日〜21日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AirPods Pro 3

MFHP4J/A（アップル）

2位　AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載

MXP93J/A（アップル）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック

WF-1000XM5(B)（ソニー）

4位　MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)

MTJV3J/A（アップル）

5位　AirPods 4

MXP63J/A（アップル）

6位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック

WF-C510(B)（ソニー）

7位　Soundcore P30i ブラック

A3959N11（Anker）

8位　Soundcore P40i ブラック

A3955N11（Anker）

9位　Soundcore P40i オフホワイト

A3955N21（Anker）

10位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー

WF-1000XM5(S)（ソニー）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。