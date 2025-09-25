幾田りら『SPY×FAMILY』エンディング主題歌「Actor」完全生産限定盤でCDリリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらが、10月4日より放送開始となるTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のエンディング主題歌「Actor」を10月29日にCDリリースすることが決定した。

■CDパッケージは調査報告書風のユニークな仕様

作品に想いを馳せて書き下ろされた楽曲は、日々の中で誰もが演じる“役”の奥にある想いや優しさを描いた、温かみのあるサウンドに仕上がっている。

完全生産限定盤の1形態でリリースされるCDは、『SPY×FAMILY』の世界観をモチーフにした調査報告書風の仕様となっており、封筒の中に入っているバインダーにはアニメチーム描き下ろしのイラストがあしらわれた豪華パッケージとなっている。

また、店舗別特典の内容も発表された。

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

SINGLE「Actor」

