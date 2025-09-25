犬を乾かしていたら猫が不法侵入！？ドライルームでの予想外ツーショットに飼い主横転

思わぬ行動で人間を驚かせることが度々ある猫。この度飼い主さんを「横転」させてしまったのは、猫のリリちゃんです。

Xの投稿によると、どうやら同居犬の花ちゃんをドライルームで乾かしていたところ、隙を見て中に不法侵入してしまったもよう。やや不満げな表情を浮かべる花ちゃんと、「何か問題でも？」とでも言いたげな堂々とした顔で隣に座るリリちゃんの対比もポイントです。

実はこの2匹、普段から仲良しというわけではなく、リリちゃんがマイペースに花ちゃんへ絡みに行き、花ちゃんが「また来たのか」とばかりにあきれる、という関係なのだそう。その微妙な距離感が、そのまま表情にもにじみ出たかたちです。

飼い主さんによると、こうした乱入劇は時折見られるそうで、リリちゃんはドライルームのロックを外し、空気穴に爪を引っかけるという複雑な手順をこなして侵入するのだとか。いやはや、その自由気ままさには舌を巻くばかり。

しかも、侵入は日によってあったりなかったりするため、飼い主さんも「今日は大丈夫だろう」と油断してしまうことが。今回は見事にその隙を突かれたようで、結果として花ちゃんの乾燥は大幅に遅れてしまう結果となりました。

もちろんリリちゃんはすぐに飼い主さんの手で外に連れ出されましたが、この一部始終は見事に撮影され、Xに投稿されると、瞬く間に拡散されることに。

「ドヤ顔のリリちゃんもしょんぼり顔の花ちゃんも可愛い」「いい味出してる2匹」といったコメントが相次ぎ、19万件を超えるいいねを獲得するなど大反響を呼びました。

ドライルームを舞台に繰り広げられた花ちゃんとリリちゃんの攻防。犬派も猫派も笑顔になる“凸凹コンビ”の日常は、多くの人に癒やしを届けたようです。

＜記事化協力＞

もきゅさん（@anchan20180825）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025092504.html