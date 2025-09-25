　25日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円高の4万5470円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万5719.71円に対しては249.71円安。出来高は1万8297枚となっている。

　TOPIX先物期近は3158ポイントと前日比9ポイント高、現物終値比25.97ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45470　　　　　 +70　　　 18297
日経225mini 　　　　　　 45475　　　　　 +75　　　295451
TOPIX先物 　　　　　　　　3158　　　　　　+9　　　 31164
JPX日経400先物　　　　　 28380　　　　　 +70　　　　2069
グロース指数先物　　　　　 759　　　　　　-4　　　　1332
東証REIT指数先物　　　　　1921　　　　　　+4　　　　 832

株探ニュース