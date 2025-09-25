日経225先物：25日正午＝70円高、4万5470円
25日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円高の4万5470円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万5719.71円に対しては249.71円安。出来高は1万8297枚となっている。
TOPIX先物期近は3158ポイントと前日比9ポイント高、現物終値比25.97ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45470 +70 18297
日経225mini 45475 +75 295451
TOPIX先物 3158 +9 31164
JPX日経400先物 28380 +70 2069
グロース指数先物 759 -4 1332
東証REIT指数先物 1921 +4 832
株探ニュース
