ONはもちろんOFFも活躍させるなら、人気ショップのきれいめアウターに注目！

お仕事をしている大人なら、きれいめアウターは冬の必需品。そこで人気ショップでおすすめの上品アウターをピックアップ。ONはもちろんOFFスタイルにも活躍するデザインが続々です。

【サロン アダム エ ロペ】次世代高機能ダウンを採用。すっきりシルエットでも抜群に暖かなバルマカンコート

「FURLO DOWN バルマカンコート」\64,900※2025年11月上旬頃発売予定

世界初、シート状に加工された次世代の高機能ダウンを採用したバルマカンコートは、裾にかけて程よく広がるフレア感が女性らしい印象を引き立てます。一般的なダウンの約2倍、中綿の約4倍の暖かさが証明されていながら、驚くほどの薄さと軽さを実現しているダウンのため、着ぶくれしにくく、快適な着心地を叶えます。トレンド感あるオーバーサイズシルエットにスタンドカラーとしても着用可能なチンタブ付きの大きめの襟で、シックな表情をプラスします。

【ユナイテッドアローズ】着脱可能なレザー調襟がアクセントになったポンチョ

「ミディアム ポンチョ ブルゾン」\67,650【ザ・リラクス】

【ザ・リラクス】で好評のポンチョ型ブルゾンの着丈を少し長くし、秋冬にブルゾンとして着やすい長さに仕上げた別注モデル。取り外しできるレザー調の襟により、スタイルの幅が広がります。好みの位置に取り付けられるピンバッジが付属。

【デミルクス ビームス】上質なメルトン素材が生む、洗練されたテントラインコート

「ソフトメルトン ノーカラーコート」\49,500※2025年10月下旬発売予定

尾州産地の上質なメルトン素材を用いたテントラインコート。保温性に優れ、しなやかな風合いと光沢感が女性らしいクラス感を引き立てます。フロントのメタルボタンがさりげないアクセントに。背面のボックスタックが立体的なシルエットを描き、洗練された雰囲気を演出します。

【アーバンリサーチ ロッソ】ドルマンスリーブで重ね着しやすいピーコート

「DOUBLE FACE PEA COAT」\55,000【イエン✕アーバンリサーチ ロッソ】

ほとんどの工程を手作業で行ったリバー仕立てが、非常に軽やかで柔らかな着心地を叶え、昨年【イエン】で人気を集めたダブルフェイス生地を使用したピーコート。ゆったりとしたドルマンスリーブはインナーを選ばず重ね着しやすく、ミドル丈のためボトムともバランスよく合わせられます。【ロッソ】の別注カラーとして、上品なダークネイビーをラインナップ。

【サロン アダム エ ロペ】チェック柄のイタリア製生地を贅沢に使用した表情のあるコート

「シャギージャケットコート」\64,900※2025年11月下旬頃発売予定

ゆったりとしたシルエットでリラックス感がありながら、上品なカラーリングと絶妙なバランスで大人のこなれ感を演出するオーバーサイズのジャケットコート。イタリアの老舗紡績メーカーのアルパカ混シャギー素材は、ふんわりとした毛並みと温かみのある風合いが特徴。繊細で丁寧な製法により、軽やかさと保温性を両立。イタリアならではの美しい発色と、目を惹くチェック柄が高級感を演出します。驚くほど軽い着心地も魅力。

せっかく手に入れるなら、いろいろなシーンで活躍させたい、という人にはぴったりのアウターばかり。お気に入りをワードローブに迎えて。

※価格はすべて税込みです