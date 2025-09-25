魔裟斗、うなぎを食べに“愛車”で成田へ「往復160キロはお散歩感覚」 ワイルドなオフショットに反響「規模がデカっ!!」「やるなー」「カッコエエっす!!」
元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（46）が24日、自身のインスタグラムを更新。「成田まで鰻を食べに！往復160キロはお散歩感覚」と報告し、“愛車”との2ショットなど豪快なプライベートショットを披露した。
【写真あり】「規模がデカっ!!」「カッコエエっす!!」“愛車”ハーレーにまたがる魔裟斗
投稿では、黒光りする“愛車”のハーレーダビッドソンにまたがった姿や、器いっぱいに盛られた鰻重の写真を公開。ワイルドなプライベートの1コマを紹介している。
コメント欄には「鰻を食べに、ハーレー 魔裟斗さん規模がデカっ!!」「ハーレーも鰻も破格」「やるなー」「魔裟斗さんカッコエエっす!!」「いかついハーレー似合ってる」などと、多くの反響が寄せられている。
