　元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（46）が24日、自身のインスタグラムを更新。「成田まで鰻を食べに！往復160キロはお散歩感覚」と報告し、“愛車”との2ショットなど豪快なプライベートショットを披露した。

　投稿では、黒光りする“愛車”のハーレーダビッドソンにまたがった姿や、器いっぱいに盛られた鰻重の写真を公開。ワイルドなプライベートの1コマを紹介している。

　コメント欄には「鰻を食べに、ハーレー 魔裟斗さん規模がデカっ!!」「ハーレーも鰻も破格」「やるなー」「魔裟斗さんカッコエエっす!!」「いかついハーレー似合ってる」などと、多くの反響が寄せられている。