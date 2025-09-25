TOMORROW X TOGETHER、東京ドームで10月発売新曲披露へ “弟分”CORTISも初来日
11月3日に東京ドームで開催される音楽イベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』のトピックが25日、公開された。
【ライブ写真】幻想的な空間の中で…パフォーマンスするTOMORROW X TOGETHER
同イベントは、2025年の音楽シーンをけん引するアジアのアーティストたちが出演し、ここでしか見ることのできないステージを届ける。BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）、KiiiKiii、Number_i、TOMORROW X TOGETHER、4EVE（※アルファベット順）の出演が発表されている。MCは南海キャンディーズの山里亮太が務める。
今年、4度目となるワールドツアーを開催するなど、ワールドワイドな活躍を続けるTOMORROW X TOGETHERは、代表曲に加え、10月に発表する新曲を織り交ぜたスペシャルなセットリストで東京ドームのステージに挑む。
そして、BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICが6年ぶりに輩出した新グループ・CORTISは、8月18日にデビューしたばかりで、『MUSIC EXPO LIVE 2025』が、初来日であり、日本での初パフォーマンスとなる。
同イベントのチケットは、オフィシャル2次先行の受付中。申し込み締切は、9月28日までとなっている。
