7人組アイドルグループ「NEO JAPONISM（ネオジャポニズム）」の朝倉あいが、EP「NON LABEL」のリリースを機に都内でソロインタビューに応じた。新メンバー加入から5カ月、グループに初めて触れる人に勧めたい一曲として選んだのは、滝沢ひなのが共作者として作詞・作曲を担った「Never fade away」だった。（「推し面」取材班）

♪Lalala いつまでも Lalala うたうよ--。ライブ会場には肩を組む波が自然と広がる。初見の人も、音に惹かれて口ずさむ。誰もがこの瞬間を、この歌を楽しもうと体を揺らす。

「ライブでは、みんなで肩を組んで一緒に歌える部分があるんです。以前は、初めて来たお客さんの中に戸惑う方もいたんですけど、最近は関係なくて。みんなが一つになって歌ってくれているのを見て『この曲も成長しているんだな』って実感します。ステージから見えるあの景色が本当にきれいで、めちゃくちゃ好きです」

アイドルという存在を超えて、人と心を重ねるもの。その体験こそ、この曲の持つ力だ。

「今のネオが一番想いを届けられる曲だと思っています。アイドルが好きな人もそうでない人も、問わず聴いてもらいたいです」

収録は、多彩な音が並ぶ今作だからこそ、歌い方を変える工夫が必要だったという。

「今回のEPは、分かりやすく激しい曲とそうじゃない曲の差が結構あるので、曲によって歌い方を変えることを意識しました。かっこいい曲と、少し儚げな曲。幅広く色々なジャンルを歌えるのがすごく楽しいので、どの曲もすごく好きだなって思いながらレコーディングしました」

普段から聴いている曲が「Sleepless night」だ。「すごく好きなんです。ありそうでなかった曲調で、少しK-POPっぽさも感じつつ、ネオのいいところもたくさん入っていて。もらった時からすごい曲だなって思っていました」。気づくと、同曲と「flower squall」を交互に聴いているという。

NON LABELは楽曲ごとに違う景色を見せ、すべてが今のグループに欠かせないピースとなっている。