『ちいかわらんど 原宿店』が増床リニューアルオープン キラキラステッカー＆リボンデザインのグッズも登場
キデイランドは、「ちいかわ」のオフィシャルショップ『ちいかわらんど 原宿店』を10月10日に増床リニューアルオープンする。
【写真多数】原宿らしいグッズが登場！冬にぴったりなアイテムも先行販売
「ちいかわ」は、イラストレーターのナガノ氏が描く、X発の漫画作品。その後、2020年12月から商品化されて、公式オンラインストア『ちいかわマーケット』をオープンし、Xに投稿していた漫画も書籍になった。その独特な世界観とストーリーが多くのファンを生み、現在ではフォロワーも427万人を超え、コラボカフェや展覧会、さらには、フジテレビ系『めざましテレビ』内でもアニメが放送されている。
21年8月にオープンした原宿店は、23年3月に増床した。現在同店は、リニューアルのため一時閉店しているが、10日から増床し、より買い物のしやすい店として、リニューアルオープンする。
