コスプレイヤー異世界おじいちゃん（@IsekaiOjichan）さんが『ハリー・ポッター』シリーズより、ホグワーツ魔法魔術学校の校長・アルバス・ダンブルドアのコスプレを披露した。

長い白髪に荘厳な髭をたくわえた姿は、魔法界を導く名校長そのもの。手にした杖には確かな重みと品格が宿る。注目すべきは、隣に並ぶマクゴナガル先生に扮（ふん）した女性。実は、異世界おじいちゃんさんの妻だという。

夫婦で並び立つ姿に、SNSでは「素敵なご夫婦だなぁ」「こういう歳のとり方したすぎる」「お二人ともクオリティ高すぎてヤバいです！！マクゴナガル先生、ピエールトータムロコモーター詠唱してくださいー！！」など感嘆の声が飛び交い、その完成度の高さと温かみあるツーショットに、多くのファンが心を奪われている。

現在75歳という異世界おじいちゃんさん。製作には長い時間と努力が注がれたという。

「元々ハリーポッターが好きで、息子が小さい時から1作目から全て映画館で鑑賞しており、公開初日に家族で観に行っている程のファンです。

ダンブルドア校長は家族から似ているとアドバイスがあり、それが製作を始めるきっかけです。

ダンブルドア校長の衣装や髭は、材料屋さんで買い求め家族と一緒に製作しました。

ダンブルドア校長は1年半程かかりました。時間が取れず思うように進まないこともありましたが、家族の協力もあり、キャラクターのイメージを壊さずに、少しでも近づけられるように試行錯誤しながら、製作しました。特に衣装の刺繍には大変こだわりました。

落ち着いていて知的であり、遊び心とお茶目な所があるのがダンブルドア校長の魅力だと思います。コスプレを通して大好きなキャラクターの良さとハリーポッターの作品の世界観の魅力を再度改めて感じる事が出来ました。

今後も今の年齢で活かせるキャラクターを探しつつ、また逆に難しいキャラクターにも挑戦したい気持ちがあります。

そして皆さんに楽しんで見てもらえるように、たまにはユーモアを含めた投稿もしていきたいと思います」

人生の豊かさが縫い込まれた刺繍、家族の絆で仕立てられたローブ、そして夫婦で紡がれる魔法の世界。異世界おじいちゃんさんが演じるダンブルドア校長には、年齢を超えた情熱と、物語の核心を映し出す深みがある。

年齢も現実も飛び越え、魔法界の住人として今を輝かせるその姿は、多くの人の心に魔法をかけている。

（コスプレ図鑑取材班）