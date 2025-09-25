DeNA・関根大気外野手（30）が10月1日に、児童発達支援・放課後等デイサービス『グローブ』の2施設目を二俣川に開所する。

昨年10月に横浜市磯子区に1施設目を開所した関根。「より子どもの存在が身近になった」ことで「未来ある子供たちに還元したい」と事業を開始した。自身も2人の子どもの父親で、「球団にとてつもなくお世話になってますし、この地域に何か貢献出来たら」と慣れ親しんだ横浜を選び、今回も同じ横浜市内での開業を決めた。

野球とビジネス、異例の二刀流に挑戦するなかで、子どもたちからは選手だからこそ掛けられる言葉もあるといい、それが関根にとって「新しい幸せ」だという。「改めてより身近な人がちょっと増えた感覚ですけど、それが野球を頑張る原動力」になっていると語る。

「通いたいけど通えなかった人たちが、施設に通えるようになることで、何か救えているのかなという思いにもなったりしたので、数を増やすことができたらと改めて思った」と2施設目を展開するに至った。

「その施設、その部屋、その場所次第でいろいろ変わってくるので。二俣川では二俣川なりの療育が、これから見えるのかなと思って。そこは楽しみですね」。未来の子供たちのために関根は挑戦し続ける。

■グローブ二俣川

〒241-0821

神奈川県横浜市旭区二俣川1丁目45−76坂本ビル301号室

tel.045-461-9697／fax.045-461-9698