桐島ローランド“初愛車”は60年前の“イタリア名車” 衝撃の購入金額におぎやはぎ驚き「ええー!?本当？」
フォトグラファー・3DCGエバンジェリストの桐島ローランド（57）が、27日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。今回は、桐島の華麗で冒険心にあふれる“愛車遍歴”を振り返る。
【最新番組カット】今見てもおしゃれ！桐島ローランドの“初愛車”…60年前の“イタリア名車”の全貌
MCのおぎやはぎにとって、“桐島ローランド”といえば、『MEN'S NON-NO』のモデル。小木博明が「一番なりたかった人だからね。本当は。かっこいいんだもん、生き方も」と憧れを口に。母が作家・桐島洋子氏、姉のモデル・桐島かれんという華麗なる一族だけに、矢作兼も家族みんながファンだったよう。
そんな桐島は、おぎやはぎに「似合うね〜」「こういう人に乗っててほしい」「やっぱかなわないな」といわしめた真っ赤な“イタリア名車”で登場。1965年にデビューした同車は、“風がデザインした車”というキャッチコピーで、コンパクトで軽量なボディに、高性能DOHCエンジンを搭載。旧車になった今も人気の1台だ。
桐島は同車が、18歳の時に買った初愛車だという。姉・かれんと折半で買ったといい、当時の衝撃価格を明かすと、おぎやはぎは「ええー!?本当？」と驚き。購入時のエピソード、同車での思い出を語る。
さらに、フォトグラファーである桐島と矢作が、スマホのカメラで同車を撮影。桐島の撮影した“作品”におぎやはぎは大興奮し、矢作は「俺の撮った写真は『カーセンサー』だもんね」と中古車サイトによくある写真だと自虐。桐島は、同社の撮影のポイントをわかりやすく伝授する。
